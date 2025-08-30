【三田駅 徒歩4分】完全個室のレンタルオフィス「スペラボ三田店」が2025年9月1日にオープン！

新店舗情報

株式会社UKCorporation[表: https://prtimes.jp/data/corp/62166/table/563_1_45ab495459845a51c2787d4d9a84ab8c.jpg?v=202508301055 ]

レンタルオフィス「スペラボ」について

スペラボは東京都心を中心に展開、完全個室型のプライベートオフィスを提供しており、個人事業主やスタートアップ企業、テレワーカーに適した環境を整えています。

「快適」「柔軟」「高セキュリティ」といった特徴を持ち、特に個人事業主やスタートアップ、フリーランスに適したオフィス環境を提供しています。

特徴１：完全個室のプライベートオフィス

スペラボのレンタルオフィスは、すべて完全個室のため、作業スペースを他の利用者と共有せず、集中して業務ができます。

また、部屋ごとに施錠が可能であり、セキュリティとプライバシーが確保されています。

特徴２：24時間利用可能

時間を気にせず、いつでもオフィスを利用できるため、フレキシブルな働き方に対応。

特徴３：高セキュリティ

■電子キーによる入退室管理

■防犯カメラ設置

■個別施錠できる個室

これにより、安全性の高い環境で業務を行うことができます。

特徴４：駅近＆好立地

スペラボのオフィスは、東京都心の主要ビジネスエリアに展開されており、

各オフィスは駅から徒歩数分の好立地に位置しています。

例えば、「赤坂溜池山王店」は千代田線「赤坂駅」から徒歩2分、銀座線・南北線「溜池山王駅」から徒歩4分とアクセス抜群です。

特徴５：法人登記可能

スペラボのオフィスは、法人登記が可能なので、スタートアップや個人事業主の開業にも適しています。

登記用住所として利用できるため、オフィスを構えたい企業にも便利です。

UKCorporationはレンタルオフィス投資を支援しております。

会社概要

株式会社UKCorporation

https://www.uk-corp.co.jp/

【お問合せ先】電話番号：Tel: 03-6911-0577（受付時間：平日10～19時）

E-mail：info@uk-corp.co.jp

関連リンクホームページ：https://spalab-chintai.uk-corp.co.jp/office