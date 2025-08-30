三和製作所、「インクルーシブ防災」をテーマにした防災・防犯 カタログ『LIFEZACK（ライフザック）』を発刊

株式会社三和製作所

「ひとの安全を守る」をテーマに、防災用品などを企画・開発する、株式会社三和製作所（本社：東京都江戸川区 代表取締役：小林広樹）は、防災・防犯カタログ『LIFEZACK（以下、ライフザック）』の最新号を9月に発刊します。

■防災・防犯カタログ「ライフザック」13号について

防災・防犯カタログ『LIFE ZACK』13号

今号のテーマは、誰一人取り残さない「インクルーシブ防災」です。地震や豪雨、猛暑など、災害が日常のすぐ隣にある今、誰にとっても「事前の備え」は避けて通れない課題となっています。特に、高齢者や乳幼児、障がいのある方、外国人、そしてペットと暮らす家庭など、多様な背景を持つ方々は、災害時に困難を抱えやすいという現実があります。ライフザックは、そうした現実に向き合い、「すべての人が安心して備えられる社会」の実現を目指しています。

■ライフザックとは

「ライフザック」は、防災のプロである防災士が、一般家庭や、官公庁、全国の学校、保育所、一般企業、介護施設など、広く社会の人々の安全を守るために誕生させた、防災・防犯カタログです。予期せぬ危機や頻発する災害に幅広く対応できるよう、品揃えの多さは日本一です。この一冊で、家庭や会社、自治会などで備えるべきものがすべて揃うよう、さまざまな防災アイテムをラインナップしています。また、防災カタログでは業界初の試みとして、ほとんどの防災食を1つから購入できる新しいスタイル2019年より採用。さらに、防災・防犯に関する知識を深めるためのコラムも随所に掲載されています。

■本カタログの主な特長

●業界初の試み

「インクルーシブ防災」をテーマにした防災・防犯カタログは業界初の試みです。また、ほとんどの防災食を1つから購入できる新しいスタイルを2019年より採用しています。

●日本一の品揃え

2,600点を超える防災・減災関連用品を厳選しており、品揃えの多さは日本一。この一冊で、家庭や会社、自治会などで備えるべきものを幅広く揃えています。

● 多様なアイテム

備蓄食や衛生用品、情報支援ツール、避難時の持ち出し品まで、さまざまなニーズに対応しています。

●ユーザーフレンドリーな構成

誰にとっても“わかりやすく”選びやすく“使いやすい”構成にこだわっています。

●防災・防犯知識の提供

防災・防犯に関する知識を深めるためのコラムも随所に掲載されており、単なる商品紹介にとどまらず、防災力向上を支援します。

三和製作所は、防災とは大切な人を守る「思いやりのカタチ」だと考えています。このカタログが、人々の身近な備えのヒントとなり、職場や家庭、地域の防災力向上につながることを目指しています。

■ページ例

■掲載アイテム例

インクルーシブ防災 ステージゼロから始める防災インクルーシブ防災 誰かの不安をあなたの備えに

●大型テント

災害用プライバシーテントです。天井オープンで圧迫感ゼロ！

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/20043/table/40_1_9558ca905c27c58c8acfa3e79c0bcddc.jpg?v=202508301025 ]

●ポケット型補聴器 ポッケ sel1 ME-145

避難先でも快適な会話をサポート。災害時の備えに最適な日本製のポケット型補聴器です。

正面のツマミをスライドするだけで音質を調整できる「セレクトーン(R)」機能を搭載し、使う人が自分に合った聴きやすい音を選べます。軽度～中等度難聴、さらに高度難聴の初期にも対応します。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20043/table/40_2_9dff6e9c28aedb6cd68bb3ae96f40181.jpg?v=202508301025 ]

●ユニボッチャ rotolo（ロトロ）

全天候型のボッチャボール。屋内外で使え、耐久性・衛生性に優れ、誰でも安心して楽しめます。避難所や防災現場でも活躍するユニバーサル玩具です。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/20043/table/40_3_0fb2ec4b8e0cad956a983faaebdf3993.jpg?v=202508301025 ]

●非常用トイレ袋 くるくるトイレ 外国語バージョン

ロール状の袋を引き出して使う簡易トイレです。450mLを吸収するシート入りで素早くジェル化。防臭袋と紐付袋で衛生的に処理できます。

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/20043/table/40_4_ec68197854265ba6456ae6108b874a1a.jpg?v=202508301025 ]

●バケツにもなる撥水バッグ

超撥水生地を両面に使用したバッグです。水運びができ、撥油性・速乾性・耐久性に優れ、ナノテク素材「nano-wing」を採用しています。

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/20043/table/40_5_b0975dab8622c502b4084f1aaa96719d.jpg?v=202508301025 ]

ECサイト「ライフザック」 :https://lifezack.com/

※「インクルーシブ防災をテーマにした防災・防犯カタログ」において業界初の試み

（2025年8月時点、弊社調べ）

※「防災食を1個から買える、防災・防犯 カタログ」において2019年より業界初の試み

（2025年8月時点、弊社調べ）

■株式会社三和製作所

本店所在地： 東京都江戸川区中央4-11-8

代 表 者： 代表取締役 小林広樹

創 業 ： 1963年2月

事業内容 ： 防災・防犯商品の企画開発製造・販売

学校向け教材の企画開発製造・販売

メディケア商品及び医療機器・介護用品の企画開発製造・販売

各種カタログ制作

ホームページ：https://www.sanwa303.co.jp/