renga¥×¥íÂè5¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê¥×¥í¸þ¤±ÉÔÆ°»ºSTO¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤ÎÁÈÀ®´°Î»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò (*1)¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖDS¼Ò¡×¡Ë¤ª¤è¤ÓDS¼Ò¤Î¥·¥¹¥Æ¥à»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖOS¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢DS¼Ò¤¬renga(*2)¥×¥íÂè5¹æ¹çÆ±²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢2025Ç¯8·î29ÆüÉÕ¤Ç¡¢OS¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿ÉÔÆ°»ºSTO(*3)¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊOwnerShip(*4)¡Ë¾å¤ÇÆ¿Ì¾ÁÈ¹ç½Ð»ñ»ýÊ¬¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Èー¥¯¥ó²½¤·¤¿¥×¥í¸þ¤±ÉÔÆ°»ºSTO¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ë¤ÎÁÈÀ®¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢DS¼Ò¤¬¶âÍ»¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡ÊÂè°ì¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¡¢ÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¡¢µÚ¤ÓÅê»ñ±¿ÍÑ¶È¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¤ò´°Î»(*5)¤·¤Æ°Ê¹ß½é¤á¤ÆÁÈÀ®¤·¤¿¥×¥í¸þ¤±ÉÔÆ°»º STO ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁÈÀ®¡¦ÈÎÇä¡¦±¿ÍÑ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¼«¼Ò¥°¥ëー¥×Ã±ÆÈ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡ÖÆüËÜ½é¡×¤Î¥×¥í¸þ¤±ÉÔÆ°»ºSTO¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥ÉÁÈÀ®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£±.ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹9Åï(*6)¤òÅê»ñÂÐ¾ÝÊª·ï¤È¤·¡¢£².³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¤¬¥Î¥ó¥ê¥³ー¥¹¥íー¥ó(*7) ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢£³.renga¥×¥íÂè3¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É(*8)¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Á´³Û½Ð»ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DS¼Ò¤ª¤è¤ÓOS¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢À¯ÉÜ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÃùÃß¤«¤éÅê»ñ¤Ø¡×¤ò·òÁ´¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¹ñÌ±¤Î°ÂÄêÅª¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¤Ë»ñ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤ÎÉÔÆ°»º¾Ú·ô²½¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
(*1) DS¼Ò¤Ï¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Î¥×¥í¤¬Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë¾¯³Û¤«¤éÅê»ñ¤Ç¤¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡È¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô¡Örenga¡×¡É¤òÅ¸³«¤¹¤ëFintech¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô¡Örenga¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ½é¡¦¹ñÆâÍ£°ì¤Î¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô¶È³¦¤Î¹ñÆâNo.1¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
(*2) renga¤Ï¡¢DS¼Ò¤ÎÉÔÆ°»ºSTO¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¡£
(*3) ÉÔÆ°»ºSTO¡ÊSecurity Token Offering¡§¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Èー¥¯¥ó¡¦¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¡Ë¡§
STO¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÊ¬»¶·¿ÂæÄ¢µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ÆÅÅ»ÒÅª¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Èー¥¯¥ó¡×¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô¡Ë¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê»ñ¶âÄ´Ã£¤ò¹Ô¤¦¼êË¡¡£ÉÔÆ°»ºSTO¤Ï¡¢Î¢ÉÕ¤±»ñ»º¤òÉÔÆ°»º¤äÉÔÆ°»º¤Ë·¸¤ë¸¢Íø¤È¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤¤¡¢½¾Íè¤ÎÉÔÆ°»º¾Ú·ô²½¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¼¡À¤Âå¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
(*4) OwnerShip ¤Ï¡¢Æ¿Ì¾ÁÈ¹ç½Ð»ñ»ýÊ¬¤ò¥Èー¥¯¥ó²½¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Èー¥¯¥ó¤ÎÈ¯¹Ô¡¢ÊÝ´É¡¢ÈÎÇä¡¢Æó¼¡Î®ÄÌ¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤Ç¤ÎÅê»ñ²È´ÖÇäÇã¡Ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¤Æ¤Î¼êÂ³¤¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë´°·ë¤Ç¤¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Èー¥¯¥óÇäÇã¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£¤Ê¤ª¡¢OS¼Ò¤Ï¡¢2023Ç¯8·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÄ¸¢¾ùÅÏ¤ÎÄÌÃÎÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÎã¤Ë·¸¤ë¿·»ö¶È³èÆ°·×²è¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¡Ê¹ñÆâ½é¤Î¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥Èー¥¯¥ó¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000126590.html)¡Ë¡£
(*5) ¶âÍ»¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÅÐÏ¿´°Î»µÚ¤Ó¾¦¹æÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000126590.html)
(*6) £±.¥Ïー¥â¥Ëー¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¿·½É²ÏÅÄÄ®¡¢£².¥Ïー¥â¥Ëー¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¹âÅÄÇÏ¾ì¡¢£³.¥Ïー¥â¥Ëー¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ÃæÌîºä¾å¡¢£´.¥Ïー¥â¥Ëー¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»³¼ê¥µ¥¦¥¹ÂçÄÍ¡¢£µ.¥Ïー¥â¥Ëー¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹»³¼êÁã³û¥¶¡¦¥¬ー¥Ç¥ó¡¢£¶.ÃæÌî¿·°æÌô»Õ¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¢£·.¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹À¶À¡Çò²Ï¥¹¥¯¥¨¥¢¡ÊµìALTERNAÀ¶À¡Çò²Ï¡Ë¡¢£¸.¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¿·½ÉÃæÍî¹ç¥¹¥¯¥¨¥¢(µìALTERNA¿·½ÉÃæÍî¹ç)¡¢£¹.¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹ÌçÁ°ÃçÄ®¥¹¥¯¥¨¥¢¡ÊµìALTERNAÌçÁ°ÃçÄ®¡Ë
(*7) ¼ÚÆþ¿Í¤Ç¤¢¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë»ñ»º¤Î¤ß¤òÃ´ÊÝ¤Ë¥íー¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¼êË¡¡£
(*8) renga¥×¥íÂè3¹æ¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê¥×¥í¸þ¤±ÉÔÆ°»ºSTO¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ë¤ÎÁÈÀ®´°Î»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000126590.html)
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
¶ÈÅÐÏ¿¡¡¡¡¡¡¡§¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè3471¹æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2020Ç¯11·î12Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡»³ËÜ ¹ÀÊ¿
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä4-15-1 ÀÖºä¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£3³¬
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://digitalsecurities.jp
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2021Ç¯10·î1Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾¾°æ À²É§
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä4-15-1 ÀÖºä¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£3³¬
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.ownership.jp/
¡ã¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡¤Ë´ð¤Å¤¯É½¼¨¡ä
¡Ú¾¦¹æ¡Û ¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÚÅÐÏ¿¡¦ÌÈµö¡Û ¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô ´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè3471¹æ¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¼Ô ÅìµþÅÔÃÎ»ö¡Ê£±¡ËÂè107330¹æ
¡Ú²ÃÆþ¶¨²ñ¡Û °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜSTO¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ
¡Ú¤´Î±°Õ»ö¹à¡Û ¤³¤Î»ñÎÁ¤ËµºÜ¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ë¤´Åê»ñ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ä½ô·ÐÈñÅù¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¤½¤ÎÎ¢ÉÕ»ñ»º¤Î²Á³Ê¤ä¶âÍø¿å½à¤ÎÊÑÆ°Åù¤ËÈ¼¤¤Â»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¸µËÜ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³Æ¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ø¤Î¤´Åê»ñ¤Ë·¸¤ë¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î»ñÎÁ¤ÎÅö³º¾¦ÉÊ¤Î·ÀÌóÄù·ëÁ°¤ÎÄó¶¡¾ðÊó¡¢ÌÜÏÀ¸«½ñ¤Þ¤¿¤Ï¤ªµÒÍÍ¸þ¤±»ñÎÁÅù¤Î³ºÅöÍó¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£