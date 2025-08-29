スマートスライド、営業現場の「資料疲れ」を解決に導くホワイトペーパーを公開

株式会社スマートスライド

属人的で難しいとされるソリューション営業を、提案資料の仕組み化でカンタンにする「SmartSlide」を展開する株式会社スマートスライド（東京都千代田区、代表取締役社長：白幡 健太郎、以下 「SmartSlide」）は、多くの営業担当者が直面する「資料作成」の課題を深掘りし、その解決策を提示するホワイトペーパー「営業現場の『資料疲れ』が限界に」を公開したことをお知らせします。

営業機会を奪う「資料疲れ」とは？

競争が激化するBtoB営業において、商談の成否は「提案資料のクオリティ」が大きく左右します。しかし、多くの営業担当者は資料作成に膨大な時間を費やし、本来向き合うべき顧客とのコミュニケーションがおろそかになりがちです。これが、私たちが問題視する「資料疲れ」です。

この「資料疲れ」を招く背景には、以下の3つの壁が存在します。

- 属人化の壁- 時間コストの壁- ナレッジ活用の壁

これらは以前から課題として認識されていたものの、属人的なノウハウや既存のツール活用では抜本的な改善には至らず、営業現場では解決が先送りにされてきました。

AIドキュメンテーション 2.0が解決する「新しい資料作成のあり方」

本ホワイトペーパーでは、これらの課題を根本から解決する次世代の資料作成のあり方として、SmartSlideが提唱する「AIドキュメンテーション 2.0」の概念をご紹介しています。

従来の「ヒトが作成し、AIが評価」するプロセスから脱却し、「AIが半自動生成し、ヒトが評価・修正指示」を行うことで、資料作成業務の概念が大きく変わる“パラダイムシフト”を実現します。

特に営業資料をはじめとした法人向けドキュメントは、セキュリティやトンマナの統一など留意すべき点が多く、AIとの共創が進みにくい領域でした。

しかし「AIドキュメンテーション2.0」は、これらの制約に対応しながら変革を可能にする新しいアプローチであり、AIを前提とした経営戦略構築、人的資本活用における再学習において知ってほしい概念の一つです。

営業部門の責任者様、営業企画ご担当者様、営業DX推進ご担当者様など、営業組織の生産性向上と変革を目指す皆様にぜひご一読いただきたい内容です。

営業現場の「資料疲れ」を解決に導くホワイトペーパーをダウンロード(https://share-na2.hsforms.com/1aBMrHBOgSPi9ZEYQ31rgyA402dio)

資料業務の変革への足がかりとなる「SmartSlide」のソリューション

SmartSlideは、この概念を体現するツールとして、営業現場に以下3つの具体的なソリューションを提供しています。

https://smartslide.jp

- 社内資料を一瞬で検索・活用（資料探索時間を最大80％削減）- AIが初稿を自動生成、担当者は仕上げに専念（資料作成時間を大幅短縮）- ナレッジを蓄積し、提案力を継続強化（資料を“営業資産”へ転換）

SmartSlideは、営業現場に眠る資料を“資産”へ変え、営業担当者が本来注力すべき顧客との対話に時間を取り戻すことを目指しています。

「資料疲れ」に悩む現場を変える一歩として、本ホワイトペーパーが皆様の課題解決のヒントとなれば幸いです。

▼ホワイトペーパーのダウンロードはこちらから

営業現場の「資料疲れ」を解決に導くホワイトペーパーをダウンロード(https://share-na2.hsforms.com/1aBMrHBOgSPi9ZEYQ31rgyA402dio)

株式会社スマートスライドについて

代表者：代表取締役 白幡健太郎

本社：東京都千代田区丸の内２丁目３－２ 郵船ビルディング4階

URL：https://smartslide.jp/company