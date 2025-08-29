KPMG、「Pulse of Fintech（2025年上半期）」を発表

KPMGジャパン

KPMGインターナショナル（チェアマン：ビル・トーマス）は、半年に一度の世界のフィンテック動向調査「Pulse of Fintech（2025年上半期）」を発表しました。

本調査の要点は以下の通りです。

- 2025年上半期における世界のフィンテック投資額は447億米ドルであり、過去5年間で最も低い水準を記録- 一方で、「デジタル資産」は84億ドル、「AI関連フィンテック」は72億ドルの投資を集め、2024年全体の水準を上回るペースで推移。生成AIやAIエージェントを活用した効率化・価値創出に期待が高まっており、これらのスタートアップが高評価と多額の投資を受けている。

調査レポート（英語）

Pulse of Fintech - KPMG Global(https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/xx/pdf/2025/08/pulse-of-fintech-h1-2025.pdf)

日本における担当者

保木 健次

あずさ監査法人 金融統轄事業部 ディレクター／KPMGジャパン Web3.0推進支援部 部長

KPMGについて

KPMGは、監査、税務、アドバイザリーサービスを提供する、独立したプロフェッショナルファームによるグローバルな組織体です。世界142の国と地域のメンバーファームに275,000人以上の人員を擁し、サービスを提供しています。KPMGの各ファームは、法律上独立した別の組織体です。

KPMG International Limitedは英国の保証有限責任会社（private English company limited by guarantee）です。KPMG International Limitedおよびその関連事業体は、クライアントに対していかなるサービスも提供していません。

日本におけるメンバーファームは、次のとおりです。 有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人、KPMGコンサルティング株式会社、株式会社KPMG FAS、KPMGあずさサステナビリティ株式会社、KPMGヘルスケアジャパン株式会社、KPMG社会保険労務士法人、株式会社KPMG Ignition Tokyo、株式会社 KPMGアドバイザリーライトハウス