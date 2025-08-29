再エネスタートアップのアスソラ、バリューを制定

株式会社アスソラ

再生可能エネルギー発電事業（以下再エネ)に取り組む株式会社アスソラ（本社：東京都港区、代表取締役：山崎智広、以下「アスソラ」）は、企業としての存在意義と事業推進の指針をより明確にし、全メンバーが共有できる組織文化を形成するため、新たなバリューを制定しました。

制定の背景

アスソラは「再生可能エネルギーをフル活用する」を企業ミッションとし、再エネを通じて持続可能な社会の実現を目指す企業として、創業以来、事業を拡大してきました。

2025年初旬に第1号案件である再エネ発電所が運転開始し、新たな成長フェーズに入る中、多様なバックグラウンドを持つメンバーが増加し、今後もメンバーの拡大や事業環境の変化が予期されます。このような背景から、メンバーひとりひとりが同じ方向を向き、価値観を共有しながら、事業を推進するためのバリューの必要性が更に高まりました。

そこで、全メンバーで意見を出し合い、創業時から変わらないもの、今大切にすべきもの、これから必要となるものにつき議論を重ね、バリューの制定を行いました。

新たに制定した5つのバリュー

今回新たに制定したバリューは以下の５つです。

実直：プロとして本質に向きあい、信頼と期待に応える

成遂：責任を持って、最後まで主体的にやり遂げる

挑戦：常に高みを目指し、進化し続ける

迅速：素早く、着実に事業を前進させる

協働：チームで連携し、成果を生み出す

今後の展望

これらのバリューは、アスソラのメンバーが事業に向き合ううえでの基本姿勢であり、あらゆる場面での行動の指針、そして意思決定の拠りどころとなります。当社は、今回のバリュー制定を契機にさらにチーム一丸となって事業を拡大すべく、取り組んでまいります。

代表取締役 山崎智広のコメント

今後の事業拡大とメンバー増加を見据え、「私たちがどのような存在でありたいか」「何を大切にして行動するか」を明確にし、全社のメンバーが同じ方向を向いて主体的に前に進む会社にしたいと考え、メンバーと議論を重ねた上で、このたび5つのバリューを制定しました。

チームで協働し、大切なご期待に実直に向き合うこと。

迅速に事業を進め、新しいことにも挑戦すること。

そして、手を尽くして事業を成し遂げること。



これらを元に、さらに事業に取り組んでいきます。

アスソラについて

発電所現地において、地権者様と次の事業予定地において、各地の事業開発メンバーが集結

アスソラは、太陽光を中心とした再エネ事業の開発、電力供給に取り組むスタートアップであり、脱炭素化に取り組むお客様にコーポレート PPA によりクリーンな電気を供給します。現在、第1号案件として東北電力様と締結したコーポレートPPAに基づき、NTTドコモ様への再エネ電力を順調に供給しており、更に、第2号以降の案件の事業化に向けて鋭意開発を進めております。また、「再エネのフル活用」の実現に向け、系統用蓄電池事業にも取り組んでおります。当社は、限りある資源をフル活用し経済的に自立した再エネ事業を創るべく、実直に取り組んでまいります。

＜事業環境＞

脱炭素社会、カーボンニュートラルの実現に向けて、RE100加盟企業など、再エネの導入を目指す企業が増えています。当社の取り組む事業は、電力需要家とともに再エネ発電所を新たに作り上げるものであり、再エネ設備を新たに増やす効果がある「追加性」のある当社事業からの電力の調達により、電力需要家も再エネの拡大に貢献できます。

＜今後の取り組み＞

農地の上部に太陽光発電設備を設置し、発電と農業生産を同時に可能とする営農型太陽光（ソーラーシェアリング）にも引き続き積極的に取り組んでおります。本取組みを通じ、農業、更には地域の活性化にも貢献したいと考えております。

また、電力システムにおいて、発電量の変動する再エネの受け入れ余地を広げるべく、電力消費と再エネ発電量を踏まえて、系統用蓄電池事業の構築にも取り組んでいます。

【想いを共有できるメンバーを募集中】

現在、アスソラでは積極的に人材採用を行っています。アスソラのミッションは「再エネのフル活用」。「実直」「成遂」「挑戦」「迅速」「協働」をバリューとしています。このミッションやバリューを共有し、ともに挑戦することができる仲間を求めています。チームワークを第一に、課題に向き合い、最後まで主体的にやり抜くことができる方をお待ちしています。

・募集職種：各地方在住の事業開発職など

・採用情報：https://www.earthsolarinc.com/recruit

※就業時間や雇用形態の相談可、フルリモート勤務可

アスソラの概要

会社名：株式会社アスソラ

代表取締役：山崎 智広

事業内容： 再エネ事業の開発、導入支援、エネルギー利用・蓄電の最適化

設立：2022年4月1日

所在地：東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー15F CIRCLE by ANRI 内

※2025年9月1日付けで移転いたします

移転先：東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH 3階

CROSSCOOP内

HP：https://www.earthsolarinc.com/