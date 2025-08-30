【日本ユーザー大感謝祭】Bounce、国内5,000拠点突破 ＆ 全国650都市展開！
世界4,000都市・23,000拠点以上で展開する手荷物預かりサービス「Bounce(https://ja.bounce.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)（バウンス）」は、日本国内における拠点数が5,000ヶ所を突破し、東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・浅草(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/asakusa?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・渋谷(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/shibuya-station?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・新宿(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/shinjuku?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・池袋(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/ikebukuro?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・大阪(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・京都(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)といった主要観光地はもちろん、北海道(https://ja.bounce.com/s?query=%E6%9C%AD%E5%B9%8C&utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)から沖縄(https://ja.bounce.com/s?query=%E9%82%A3%E8%A6%87&utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)まで、全国650都市以上、さらに関東地域では2,500拠点を超えたことをお知らせいたします。
この節目を記念し、また日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、全国のユーザーを対象に「ユーザー大感謝祭！20% OFFキャンペーン」を実施いたします。
拡大の背景：観光需要の急伸と「荷物課題」
観光庁によると、2025年上半期の訪日外国人旅行者数は過去最高水準を記録。国内旅行需要も回復基調にあり、旅行者からの「チェックイン前やチェックアウト後に荷物をどうするか」「ロッカーがいっぱいで使えない」といった声が高まっています。
Bounce(https://ja.bounce.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)は、地域のカフェ・ホテル・ショップ・美容室などの空きスペースを有効活用し、安全・便利な荷物預かりを提供することで、この課題を解決してきました。
今回達成した節目について
- 全国5,000拠点を突破東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・浅草(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/asakusa?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・渋谷(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/shibuya-station?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・新宿(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/shinjuku?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・池袋(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/ikebukuro?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・大阪(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・京都(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)など、主要都市に加え、北海道(https://ja.bounce.com/s?query=%E6%9C%AD%E5%B9%8C&utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)から沖縄(https://ja.bounce.com/s?query=%E9%82%A3%E8%A6%87&utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)の地方都市や観光地へも広く拡大。
- 650都市以上に展開国内旅行・インバウンド旅行を問わず、都市間移動や観光の「手ぶら需要」に対応。
- 関東2,500拠点日本最大の旅行需要エリアにおいても、利便性をさらに強化。
- シームレスな体験予約から支払いまで完全キャッシュレス、多言語対応（11言語）で海外ユーザーも安心。
- 人気の駅周辺でもご利用可能渋谷(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/shibuya-station?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・新宿(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/shinjuku-station?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・池袋(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo/ikebukuro-station?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・京都(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto/kyoto-station?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・大阪難波(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka/namba?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)など、多数の拠点をご用意しています。
ユーザー大感謝祭！20% OFFキャンペーン
Bounce(https://ja.bounce.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)をご利用いただいている皆さまへの感謝を込めて、以下のキャンペーンを実施いたします。
- クーポンコード：ARIGATO20
- 割引率：20% OFF
- 利用可能回数：1ユーザーにつき2回まで
- 有効期限：2025年9月30日まで
- 対象：日本国内のみならず、世界中の全Bounce拠点（23,000拠点）
「夏最後の旅行」や「9月の3連休」のお出かけにぜひご利用ください！
Bounceのご利用方法
CEOコメント（Bounce創業者 / Cody Candee）
「このたび日本国内で5,000拠点を突破し、全国650都市以上に展開できたのは、日本のパートナー店舗の皆さま、そしてご利用いただいているユーザーの皆さまのおかげです。心より感謝申し上げます。私たちは『荷物に縛られない旅』を実現するために、日本における拠点をさらに拡大し、国内旅行者も訪日外国人旅行者も安心して快適に移動できる環境を整えてまいります。これからもユーザーの皆さまに寄り添い、日本の旅行・観光体験をより素晴らしいものにするため努力を続けていきます。」
今後の展望
Bounce(https://ja.bounce.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)は、今後も日本国内での拠点拡大を加速させるとともに、鉄道事業者・宿泊施設・小売・飲食業など多様なパートナーとの協力を強化し、旅行者の日常の「荷物に縛られない旅」を実現してまいります。
Bounceについて
「Bounce(https://ja.bounce.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)（バウンス）」は、旅行中や外出先で一時的に荷物を預けたい方と、空きスペースを有効活用したい店舗・施設をつなぐ世界最大※の手荷物預かりプラットフォームです。2019年に米国サンフランシスコで設立し、現在は世界4,000都市以上・23,000拠点で展開。日本国内では東京(https://ja.bounce.com/luggage-storage/tokyo?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・大阪(https://ja.bounce.com/luggage-storage/osaka?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)・京都(https://ja.bounce.com/luggage-storage/kyoto?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)など主要観光都市から地方都市までサービスを提供中。
公式サイト：https://ja.bounce.com/(https://ja.bounce.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)
※「世界最大」の表現は、当社が2025年7月時点で実施した独自調査に基づきます。
【調査対象】国内外の主要な手荷物預かり事業者
【比較項目】拠点数・展開都市数・展開国数
【調査方法】各社の公開情報に基づいた自社調査（2025年7月実施）
【会社概要】
会社名：Bounce Japan 合同会社
所在地：〒150-6139 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア WeWork 39階
設立：2019年
公式サイト：https://ja.bounce.com/ (https://ja.bounce.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Summer%20ARIGATO20%20campaign&couponCode=ARIGATO20)
お問い合わせ：press-jp@bounce.com