おひとりさまを支える事業者コミュニティ　第3回「しゅうサポ」を9月10日に開催

医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷幸治）が運営する医療複合施設「i -Mall」内のヘルシーカフェさくらテラスにて、9月10日（水）に『おひとりさまをサポートする事業者コミュニティ 第3回「しゅうサポ」』（主催：株式会社あかり保証）を開催します。

この「しゅうサポ」は、医療・介護事業者、金融機関、保険会社、士業（弁護士・司法書士等）、ファイナンシャルプランナー（FP）、葬祭業者など、“おひとりさま”を支える事業者同士がつながり、知見を共有し、交流できる場として立ち上げられました。

イベント概要

第3回「しゅうサポ」

日時：2025年9月10日（水）18:00～20:00

うちセミナー40分程度開催した後、参加者同士の交流会（食事・ドリンクあり）

※どなたでもご参加いただけます（「しゅうサポ」会員でない方でもご参加いただけます）

※Zoomからのご参加の方はセミナーのみとなります。

参加費： 3,000円 ※初回無料

支払方法：当日受付にて現金でのお支払いをお願いいたします。

会場： i-Mall（医誠会国際総合病院）SOUTH WING（南棟）ヘルシーカフェ さくらテラス2F サロン

参加方法： 現地 または Zoom

セミナーテーマ：

- おひとりさまを支える業界の現状- 身元保証人の役割・活用方法

お申込みフォーム：

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4OYKcSTU4ni1gGBhBam-87cHRNiKUQDb1vt3G2qvjKikUdA/viewform?usp=header

【お問い合わせ】

TEL：06ｰ6809ｰ1808

Email：info@akarihosho.jp

設立の背景と目的

日本では高齢化の進行により、身寄りのない高齢者が年々増加しています。2050年には子のいない高齢者が1,000万人を超え、そのうち身寄りのない高齢者は400万人を超えると推計されています。このような状況下で、入院や介護施設への入所時に必要とされる「身元保証人」を確保できず、必要なサービスを受けられない高齢者が増えています。

このような状況に対し、身元保証サービスを提供する中で、「おひとりさま」の孤立問題や孤独死の問題は、あかり保証単独で取り組むよりも、おひとりさまを支える事業者の皆様と手を取り合って連携することで、より解決に貢献できると考えました。

そこで、あかり保証は、おひとりさまをサポートする事業者コミュニティ「しゅうサポ」を設立しました。「しゅうサポ」では、医療・介護事業者、金融機関、保険会社、士業、FP、葬祭業者等、おひとりさまを支える事業者の方を中心に、定期的にセミナー・交流会を開催し、他のコミュニティでは得ることができないナレッジ・会員同士の交流の場を提供します。

株式会社あかり保証

あかり保証は、弁護士・司法書士などの専門家と連携し、身寄りのない高齢者・障害者の方々に対する信頼ある身元保証サービスを提供しています。国のガイドラインを遵守しながら、緊急時の対応、債務保証、身柄の引き取りなど、終身にわたるサポートを行い、すべての方が安心して老後を迎えられる社会の実現を目指しています。

公式サイト：https://www.akarihosho.jp/