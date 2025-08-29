KUNDAL、Amazon限定「スマイルセール」開催！最大50％オフ＆ベストセラー勢ぞろい

The Skin Factory Co., Ltd.

グローバルパーソナルケアブランドKUNDAL（クンダル）は、8月29日（金）9:00から日本のAmazon公式ストアにて「スマイルセール」を開催いたします。

さらに、お客様からのご好評とご愛顧にお応えし、急遽「延長ディールセール」の実施も決定。9月5日（金）0:00から9月11日（木）23:59まで、計2週間にわたり特別な価格と特典をご提供いたします。

今回のセールでは、ベストセラーの「ハニー＆マカダミア」シリーズをはじめ、季節限定エディション、ヒアルロンヘアケア、パフュームディフューザーなど多彩な商品をラインアップ。Amazonならではの迅速配送サービスで、すぐにお手元にお届けします。

◆ Amazon KUNDAL公式ストア：https://www.amazon.co.jp/stores/KUNDAL(https://www.amazon.co.jp/stores/KUNDAL/page/07EC52FD-1754-4108-B4B5-BB272772E718)

Amazonスマイルセール（8/29～9/11）

客様からのご好評とご愛顧にお応えし、急遽「~9/11まで、延長ディール」の実施も決定◆ セール概要- 期間- スマイルセール：8/29（金）9:00 ～ 9/4（木）23:59- 延長ディールセール：9/5（金）0:00 ～ 9/11（木）23:59

2. 割引率：通常20％オフ、最大50％オフ

3. 特典：Amazonプライム対象商品は翌日配送対応

◆ 主なラインアップ

1. ハニー＆マカダミア SPRINGエディション

- 季節限定スペシャルエディション（シャンプー＋トリートメント）

- 25％オフ

2. マカダミア ウルトラヘアセラム

-ダメージヘア集中ケアセラム

- 50％オフ

3. ヒアルロン エアリーボリューム ヘアセット

- 潤い補給とふんわりボリュームケア（シャンプー＋トリートメント）

- 30％オフ

4. その他にもベストセラー商品を多数ご用意

- ハニー＆マカダミア シャンプー・トリートメント

- デイリーウォーターフルモイスチャー日焼け止め

- セントオブティー パフュームディフューザー など

KUNDAL日本担当者は次のようにコメントしています。

「今回のAmazonスマイルセールは、クンダルの代表的なヘアケア・ボディケア製品を特別価格でお試しいただける絶好の機会です。ベストセラーに加え、新商品や限定フレグランスも幅広く取り揃えておりますので、この機会にぜひご自身にぴったりのアイテムを見つけていただければ幸いです。」

■ ブランド紹介

「KUNDAL(クンダル)」は、「KUNDALと共に本来の美しさを追求できる世界へ」をスローガンとする韓国発パーソナルケアブランドです。自然との調和を重視し、全ての家庭に高品質なパーソナルケア商品を提供することを目指しています。

■ 公式SNS

・KUNDAL JAPAN公式 Instagram : https://www.instagram.com/kundal.japan/

・KUNDAL JAPAN公式 X : https://x.com/kundal_japan

・KUNDAL JAPAN公式 LINE : https://lin.ee/vHxOTqgn