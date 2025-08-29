ポジウィル、社外取締役に株式会社オープンアップグループ 佐藤 大央 氏が就任

ポジウィル株式会社

キャリアのパーソナルトレーニング『POSIWILL CAREER（ポジウィルキャリア）』等を運営するポジウィル株式会社（東京都港区、代表：金井芽衣）は、経営体制の強化を目的として、株式会社オープンアップグループ取締役の佐藤 大央氏が2025年8月21日付で社外取締役に就任したことをお知らせいたします。

背景

ポジウィル株式会社は、人生の分岐点に立つ多くの人々を支援するサービスの提供に加え、今後のさらなる事業拡大および経営基盤の強化を見据え、より実践的で多角的な視点を経営に取り込むことが重要であると考えています。

このたび社外取締役として就任いただく佐藤大央氏は、大手人材・エンジニア派遣グループであるオープンアップグループにおいて、長年にわたり経営を牽引してこられた経験をお持ちです。組織マネジメント、事業統合、人材開発などの実務経験に基づいた知見を活かし、弊社の経営および事業成長に多大な貢献をいただけるものと確信しております。

ポジウィル株式会社は今後も、「個を変え、社会を動かす、生き方支援カンパニーへ」というVISIONのもと、利用者様をはじめとするすべてのステークホルダーの方々の期待に応えていけるよう、経営体制の強化に努めてまいります。

ポジウィル株式会社 代表取締役 金井芽衣 コメント

佐藤さんは、組織の成長と変革において圧倒的な実行力と覚悟をもってリードしてこられた経営者です。そのご経験は、私たちがこれからより多くの方の人生をご支援していく上で、非常に心強い存在です。

これまで「個を変え、社会を動かす」という想いを掲げて走ってきた私たちにとって、その理念をさらに社会的なインパクトへと昇華していくためのフェーズに差し掛かっています。佐藤さんがこれまで培ってきた、組織統合や人材開発、経営変革のリアルな経験が、ポジウィルにとって大きな推進力となると確信しています。

これから一緒に、新しいキャリアの常識を創り上げ、人生の分岐点にいるすべての人の力になれる会社を目指せることを、大変心強く、また嬉しく思っております。

佐藤大央氏 プロフィール

佐藤 大央（さとう・だいお）

大学卒業後、野村不動産を経て、2010年に父親が創業した夢真ホールディングスに入社。取締役として同社の事業推進に携わった後、2015年に代表取締役に就任。2019年からはグループ会社である夢テクノロジーの代表取締役も兼務。2021年4月より、夢真ビーネックスグループ（現：オープンアップグループ）代表取締役社長に就任し、同年7月からCOOを兼任。現在は株式会社オープンアップ取締役としてグループ経営に従事している。

佐藤大央氏 就任コメント

私自身もポジウィルのトレーニングを受けて価値を感じている一人です。様々な講座を受けてきましたが、自分のことを振り返るときに“主観”と“俯瞰”をうまく分けられない中、ポジウィルのサービスの場合は、うまく分けられたと感じ、初めて『納得感』がありました。今後は、キャリアを自分で考えられる人たちを増やし、ポジティブで意思のある人が増えたら、世の中が変わると思います。これからはキャリア相談・キャリアトレーニングが当たり前になったらいい。その大きな挑戦を応援します。

ポジウィル株式会社概要

「あるべき、こわそう。」をミッションに、それぞれが自分にとってベストなキャリアを歩める社会を実現していきます。

社名：ポジウィル株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル8階

代表者：代表取締役 金井芽衣

事業内容：キャリア支援・コーチング事業

会社URL：https://www.posiwill.co.jp/

提供サービス：

・キャリアのパーソナルトレーニング『POSIWILL CAREER』

https://posiwill.jp/career/

・キャリア支援者育成プラットフォーム『ポジウィルコーチングスクール』

https://lp.posiwill.jp/coaching_school

・一人ひとりに合わせたキャリアの解決策マッチングサービス『キャリアの窓口』

https://form.run/@posiwill-klLBocwgxyMpKZpWkjUD