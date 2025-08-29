中小企業向け「成果が見える」販売管理・販売分析システム「アニマルオフィス」を正式リリースへ

株式会社mob

株式会社mob（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小野真彰）は、2025年8月29日にクラウド型販売管理・販売分析サービス「アニマルオフィス」を正式リリースし、特に中小卸売業を対象とした本格展開を開始いたします。

あわせて当社は、ベンチャーキャピタルの合同会社Miraiseをリード投資家とする資金調達を実施し、シードラウンドをクローズいたしました。また、今回の調達には老舗企業のアトツギ経営者もエンジェル投資家として参画しています。

本調達により、アニマルオフィスのプロダクト開発と、営業・導入支援体制のさらなる強化を図り、中小企業にとって最適な販売管理システムとしての進化を加速してまいります。

アニマルオフィスの開発背景

我々は、これまで全国の卸売企業へのIT導入支援やDXコンサルティングを通じて、多くの中小企業が「販売管理システムのミスマッチ」という課題を抱えていることを実感してきました。

多くの販売管理システムは中堅～大企業向けに設計されており、初期費用が数千万円にのぼることも珍しくありません。加えて、機能の追加・削除やクラウド移行といった基本的な要望にも高額な費用がかかるため、中小企業にとって販売管理システムの導入や刷新のハードルは依然として高いのが現実です。

こうした「販売管理システムの空白」を埋めるべく開発されたのが「アニマルオフィス」です。導入初日から現場で使える実務設計と操作性、そして導入しやすい価格というニーズを両立させ、中小企業にとって最適な選択肢となることを目指しています。

初期リリースに含まれる機能と提供内容

2025年9月1日に正式リリース予定の「アニマルオフィス」は、中小卸売業や中堅商社の実務に即した、使いやすく導入しやすいクラウド型販売管理・販売分析システムです。初期リリースでは以下の機能を提供します。

■ 基本的な受注業務に対応

受注登録、見積書・請求書の発行、CSVインポート／エクスポートなど、日々の受注処理に必要な基本機能を標準搭載。シンプルな操作でスムーズに業務を進められます。

■案件管理機能

営業や取引の「見込み～受注まで」を一元管理する仕組みです。Excelで分散していた情報をまとめ、抜け漏れや二重管理を防ぎます。

■ FAX対応のAI-OCR機能

紙の受注書をAIが読み取り、商品マスタと照合して正確に受注登録。FAX処理の手間や入力ミスを大幅に削減します。既存の販売管理システムと併用化

■ 売上データ分析機能

売上データを入力またはインポートするだけで、顧客別・商品別の売上が即座に集計され、月別・年別の比較も数クリックで可能。AIが傾向分析も行い、営業戦略立案のための”気づき”を支援します。既存の販売管理システムと併用可

実際にご利用頂いているシーン

詳細を見る :https://animal-office.jp/functions

利用価格とサポート体制

「アニマルオフィス」は、初期費用無料・月額5万円（税別、エコノミープラン）から利用できるクラウド型サービスです。FAX-OCR機能を利用するプランは月額10万円（税別、スタンダードプラン）となります。初期費用も無料で、それ以外の費用は一切かかりません。

また、必要に応じて導入支援・操作トレーニング・業務相談などのサポートサービス（追加料金）もご用意しており、企業の運用フェーズに応じた柔軟な導入を支援いたします。

料金プランを確認する :https://animal-office.jp/pricing

リリース記念キャンペーンを実施中

「アニマルオフィス」の正式リリースを記念して、期間限定の特別キャンペーンを実施しています。

■ 14日間の無料トライアル（25年8~9月限定）

2025年9月中にお問い合わせまたは新規登録いただいた方全員を対象に、通常よりも長い14日間の無料利用期間をご提供いたします。



■スタンダードプランご契約特典（先着10社限定）

スタンダードプランをご契約の方には、以下のいずれかの特典をお選びいただけます（先着10組様限定）

- FAX-OCRを専用フォーマットに対応するためのカスタマイズ費用 (通常78,000円)が無料（※1）- 6か月間のご利用で2か月分の利用料のキャッシュバック（※2）

この機会に、現場に寄り添った販売管理の新しいかたちをぜひご体験ください。

※1 注文書のフォーマットによっては、対応できない場合もございます

※2 6か月の契約が必要です

詳細を見る :https://animal-office.jp/

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/168101/table/1_1_501016c30e1f5712ccdf8cebd668c895.jpg?v=202508300756 ]

お問い合わせ先

Email：info@animal-office.jp



ご取材・ご紹介などのお問い合わせは、上記メールアドレスまでご連絡ください。

