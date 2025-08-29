スマートバスマットを活用した特定保健指導プログラム「スマートデイリー」、VCスタートアップ健康保険組合に提供開始

issin株式会社

家族のカラダとココロの健康維持・増進をテクノロジーで実現する、東京大学発ヘルスケアスタートアップのissin株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役：程 涛、読み：イッシン、以下「issin」）は、スマートバスマットを活用した特定保健指導プログラム「Smart Daily（スマートデイリー）」を、2025年8月29日（金）よりVCスタートアップ健康保険組合の加入者を対象に提供開始します。

本取り組みは、同組合の加入者向けサービス「mykenpo」上の新たな機能「特典サービス」の一環として展開されます。本機能は、ヘルスケアや福利厚生分野で先進的なスタートアップ等と連携し、加入事業所の健康経営や福利厚生強化、加入者の健康づくりを支援するものです。

今後も健康保険組合をはじめ、企業や自治体などを対象に、健康支援を加速させてまいります。





「Smart Daily」サービス詳細・お問い合わせはこちら：https://sd.issin.cc/hoken

「Smart Daily」について

「Smart Daily」は、“健康無関心層”に効果的にアプローチする生活習慣改善サービスです。

体重測定できるバスマット 「スマートバスマット」での測定データをもとに、管理栄養士や保健師などの専門コーチとAIが個々のライフスタイルの分析をもとに、行動心理に基づいた“タイニールーティン（小さな習慣）”を提案します。提案された行動は、LINEを通じてリマインドやフィードバックが届く仕組みで、モチベーションに頼らず自然に続けられる設計となっています。これにより、無理なく生活習慣の定着を支援します。

2023年9月に法人向けに提供を開始し、これまで健康保険組合や自治体など多くの法人に導入されています。厚生労働省「令和6年度 高齢者医療運営円滑化等補助金における健康保険組合による保健事業（共同事業）」においては、特定保健指導および若年層保健指導対象者137名にプログラムを提供しました。その結果、プログラム完了率81％、減量成功者率93.7％、体重2kg減少かつ腹囲2cm減少達成率73％、健康意識向上85％といった成果が得られています。

サービス詳細：https://sd.issin.cc/hoken

＜プログラムの流れ＞

１．数十問のWebアンケートから、ライフスタイルと傾向を分析します。

２．定期的に専門コーチとオンライン面談を実施し、ライフスタイルの深堀りと健康アクションのチューニングを行います。

３．専門コーチとAIが健康アクションを提案し、LINEで健康アクションの実行時間がリマインドされ、ボタンのタップにより記録します。

４．スマートバスマットで計測した体重は自動的にコーチに共有され、LINEで体重変化も通知されます。

５．LINEで減量や健康に関する相談を24時間受付。同時に、専門コーチから目標や健康アクションに紐づく情報がLINEで届きます。

* 特定保健指導：メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目し、40歳から74歳までの方を対象に行う「特定健康診査」の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して行う、生活習慣を見直すサポート。

VCスタートアップ健康保険組合について

VCスタートアップ健康保険組合は、スタートアップとベンチャーキャピタル向けの新しい健康保険組合として、2024年6月1日に運営を開始しました。スタートアップエコシステムのための健康保険であり、健康保険業界のスタートアップとして業界のアップデートを目指しています。

所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB250号

設立：2024年6月1日

ウェブサイト：https://startupkenpo.com/

【会社概要】

会社名：issin株式会社（読み：イッシン）

代表者：代表取締役 程 涛

設立：2021年4月5日

所在地：東京都文京区本郷七丁目3番1号 東京大学アントレプレナープラザ 705

資本金（資本準備金含む）：834,956,200円

事業内容：日常生活に溶け込んだヘルスケア機器・サービスの開発・提供

・お風呂上がりに乗るだけで、無意識に体重管理ができる「スマートバスマット」

・装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる「Smart Recovery Ring」

・効率良く簡単に運動習慣を身につけられるエクササイズサービス「Smart 5min」（法人向け）

・専門家とAIが最適な健康アクションを提案する生活習慣改善サービス「Smart Daily」（法人向け）

URL：https://issin.cc/

【代表プロフィール】

issin株式会社 程 涛（テイ トウ）

1982年、中国・河南省生まれ。東京工業大学卒。シリアルアントレプレナー（連続起業家）。

東京大学修士在学中に、東大発ベンチャーpopInを創業し、2015年にBaiduと経営統合。世界初の照明一体型3in1プロジェクター「popIn Aladdin」や大ヒットゲーム「スイカゲーム」などを開発。

2021年、issin株式会社を創業。国内初のお風呂上がりに乗るだけで体重測定できるバスマット「スマートバスマット」をリリース。2025年、装着するだけで、睡眠の質などを可視化できる指輪型デバイス「Smart Recovery Ring」を発売。日常生活に溶け込んだヘルスケア体験を追求している。