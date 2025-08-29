焼鳥屋「鳥貴族」、2024年度「緑の募金」寄付のご報告

株式会社エターナルホスピタリティグループ

株式会社エターナルホスピタリティグループ（本社：大阪市中央区 代表取締役社長：大倉 忠司）が展開する焼鳥屋「鳥貴族」は、2024年8月1日から1年間の焼鳥売上の一部1,432,942円を公益社団法人国土緑化推進機構「緑の募金」へ寄付いたしました。

今後も「緑の募金」への寄付等を通じて社会への貢献を継続してまいります。

対象期間：2024年8月1日～2025年7月31日

寄付金額：1,432,942円

寄付先：公益社団法人国土緑化推進機構「緑の募金」

公益社団法人国土緑化推進機構「緑の募金」について

公益社団法人国土緑化推進機構では、国土緑化推進運動の中心的な柱として「国民参加の森林づくり」を積極的に推進しています。「緑の募金」は、「森林の整備」、「緑化の推進」、「森林整備又は緑化の推進に係る国際協力」の三つの分野で、森林づくり、緑づくり、そしてそれらに協力する人材づくりを進める「緑の募金事業」に使われています。

https://www.green.or.jp/bokin/

「鳥貴族」について

税込390円均一の焼鳥屋チェーン。1985年より、焼鳥屋『鳥貴族』として大阪・関西エリアを中心とした店舗展開を行う。2005年の東京１号店を皮切りに、現在は全国661店舗を展開。（2025年7月末時点）。焼鳥は国産鶏肉を使用、主要食材の国産比率を高める「国産国消への挑戦」を2014年より開始し、2016年10月より使用食材を100%国産化。名物「貴族焼」は、鳥貴族の圧倒的な人気NO.1メニュー。

※加工食品は、法令に基づき、最終加工国が日本となっているものを「国産」として取り扱っており、加工する際に使用する食品原料には外国産も含まれております。（https://torikizoku.co.jp/about/sanchi/）

＜株式会社エターナルホスピタリティグループ 概要＞

事業内容：グループの経営戦略策定、経営管理及びそれに付随する業務

所在地：大阪市中央区淡路町4-2-13-20F

代表者：代表取締役社長CEO 大倉 忠司

＜株式会社エターナルホスピタリティジャパン 概要＞

事業内容：国内における焼鳥事業の企画・推進及び運営会社の管理

所在地：大阪市中央区淡路町4-2-13-20F

代表者：代表取締役社長 青木 繁則