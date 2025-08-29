〈CONVERSE TOKYO〉と〈kotohayokozawa〉の三度目のコラボレーションが実現。両ブランド10周年を飾る特別なコレクションを発売。

株式会社メルローズ

100年以上の歴史を持つCONVERSEから生まれたファッションブランド『CONVERSE TOKYO(コンバース トウキョウ)』は、デザイナーブランド『kotohayokozawa(コトハヨコザワ)』との三度目のコラボレーションが実現。

現在、各オンラインストアにて先行予約受付を開始しております。

また、CONVERSE TOKYO各店舗(※御殿場アウトレット店を除く)では、2025年9月12日(金)より発売します。

お互いに10周年を迎えるブランド同士が、これまでの歩みを丁寧に紡ぎながら、新たな挑戦を詰め込んだコレクションに。ニットやマフラーなどの秋冬アイテムを筆頭に、全15型を発売します。

見慣れたシルエットや素材の中に、kotohayokozawaならではのユニークな視点と感性が込められたラインナップに。カラーリングは、明るいトーンから落ち着いた色味まで幅広く展開され、揺れる気持ちが少しずつ整っていくような、“心が上向いていくカラーリング”が印象的です。

更に〈CONVERSE〉とのシューズや、〈SKOOKUM〉とのスタジャンなどコラボレーションアイテムも登場します。

kotohayokozawaらしさが脈打つ、10周年にふさわしいコレクションです。

Special Page : https://converse-tokyo.jp/special/25AW_kotohayokozawa

デザイナー・横澤琴葉さんからのメッセージ

■今回のコラボレーション制作におけるイメージについて

kotohayokozawaもCONVERSE TOKYOも、今年でともに10周年を迎えます。

アニバーサリーだからといって浮かれすぎず、これまでの良さを丁寧に詰め込みながら、

ニットやスタジャンといった、今回初となる秋冬アイテムにも新鮮な気持ちで挑戦しました。

■着想のきっかけについて

普段から、カラーリングは自分にとってすごく大切な要素です。

今回のコレクションでは明るいカラーに加えて、グレーや褪せたネイビーのような落ち着いた色味も意識的に選んでいます。

日々の気分の抑揚や、少し曇った心の動きのようなものを映しだせるラインナップにしたいと思って仕上げています。

■デザインや企画面でのこだわりポイントについて

今回ご一緒したチームの皆さんも、本当に素晴らしいチームワークで動いてくださっていて、

私自身のブランドでは到底叶えられないような高いクオリティとスケジュールのもとで進行しています。

そんな信頼できるCONVERSE TOKYOの中だからこそ、自分にしか出せない“ちょっとふざけたアイデア”を出すことが任務だと思って、たくさんわがままを聞いてもらいました(笑)。

たとえば、カウチンニットのジップ部分を配色にしてみたり、色出しして作ったニット用の毛糸が余ったらもったいないので糸を全色使用したマフラーを作ってもらったり。

スタジャンに入れたチアガールの柄も、かなり細かいデザインだったのですが、イメージを共有して、1から描き起こしていただきました。

また、今回のアイテムにはブランドネームのカラーが2種類あり、それぞれのアイテムイメージに合わせて色を変えているところも、ささやかなこだわりのポイントです。

PICK UP PRODUCT

【kotohayokozawa】【CONVERSE】ROADCLASSIC SS OX

CONVERSEの「ROADCLASSIC」をベースに、〈kotohayokozawa〉の感性を落とし込んだコラボレーションモデル。

キャンバス素材のアッパーに、トウと踵にはスエードを採用し、素材のコントラストと耐久性を両立しています。シャークソールをベースに厚底仕様にアップデートし、〈kotohayokozawa〉らしいカラーリングとディテールで存在感と独特なエッジを効かせた一足に仕上げています。インソールにはフォトプリントを施し、見えない部分にもコラボレーションならではのポイントを詰め込みました。シューレースはシンプルなホワイトと、タンと連動したイエローの2種類が付属し、気分やスタイリングに合わせて、自由な表情の変化を楽しめます。

【kotohayokozawa】【SKOOKUM】STADIUM JUMPER

アイビールックの象徴的なアイテムを世に送り出してきた、〈SKOOKUM〉と、〈kotohayokozawa〉の感性を落とし込んだ、コラボレーションによる特別なスタジアムジャンパー。

上質なウールメルトンをベースに、レトロな雰囲気漂うグラフィックや配色を絶妙なバランスで配置。レタリングやラインのアクセントが効いた、〈kotohayokozawa〉ならではの“外し”が光る一着です。アームや身幅にゆとりを持たせた現代的なシルエットがポイントで、ユニセックスで着用可能です。

LOOK

CONVERSE TOKYO

“ 歴史性と時代性を併せ持つ 、ベーシックでクリエイティブなライフスタイル”をテーマに、100年以上の歴史を持つCONVERSEから生まれたブランドです。

“TOKYO”だからこそ表現できるカルチャーやファッション、“JAPAN ”だからこそ実現できる技術を大切にしながら、新しい価値やライフスタイルを持った CONVERSE APPAREL を提案します。

Official Online Store：https://converse-tokyo.jp/onlinestore

Official Instagram︓@converse_tokyo(https://www.instagram.com/converse_tokyo/)

Official X : ＠converse_tokyo(https://x.com/converse_tokyo)

kotohayokozawa

2015年にファーストコレクションを発表。何気ない日常から着想を得ることが多く、 普段の自分以上に自分らしくいられるような、身に付けた人の感情と振る舞いの繋がりを常に追求するブランド。デザイナー自身のクリエーションを凝縮させたメインラインの＜kotohayokozawa＞、ブランドの立ち上げ当初から続く、細かなプリーツをうねるような縫製で仕上げたアイテムが特徴的な定番ライン＜todo＞、サンプルやアーカイブ、B品をメインに、古着や端切れ素材など再利用品のみを使用して手作業で製作している1点物ラインの＜somebody＞といった3つのラインを展開。

Official Online Store：https://kotohayokozawa.com/

Official Instagram︓ @kotohayokozawa(https://www.instagram.com/kotohayokozawa/)