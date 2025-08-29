未来のための口腔ケア！7年ぶりの新シリーズ日本唯一*1の【歯石 × 歯垢】 予防歯科発想のプレミアム オーラルケア「薬用リステリン(R) プロケア 歯石・歯垢ケア」新発売

ＪＮＴＬコンシューマーヘルス株式会社

マウスウォッシュのパイオニアとして市場を牽引し、日本での売上No.1の薬用マウスウォッシュ*2「リステリン(R)」を展開するKenvue（ケンビュー）は、塩化亜鉛と4種類のエッセンシャルオイル*3の組み合わせで日本唯一*1の【歯石 × 歯垢】 予防歯科発想の プレミアム オーラルケア商品「薬用リステリン(R) プロケア 歯石・歯垢ケア 」を、2025年9月1日(月)より全国で順次発売します。

「薬用リステリン(R) プロケア 歯石・歯垢ケア」 3サイズ500mL / 1000mL / 1500mL

「薬用リステリン(R) プロケア 歯石・歯垢ケア」は、【歯石×歯垢】を同時にケアできる日本唯一*1のマウスウォッシュです。【歯石ケア】として、リステリンが日本で初めて塩化亜鉛（ZnCl2）を有効成分とし、「歯石の沈着を防ぐ」効能を取得。【歯垢ケア】として、リステリンならではの速攻性で口内の悪玉菌*4を殺菌し、歯垢の沈着を予防する4種類のエッセンシャルオイル*3を配合。また、「薬用リステリン(R)トータルケアプラスシリーズ」以来、７年ぶりの新シリーズ。予防歯科発想で未来のための口腔ケアを提案します。

開発背景 「忙しくてなかなか歯科医に行けない。」

Kenvueの調査*5において、歯科医に通院する理由の１位 67.2％が「歯石・歯垢の沈着予防・除去」でした。しかし、一方で定期歯科健診率は44％に留まるという結果が明らかになりました。さらに歯科医へ定期通院ができない主な理由としては、「予約が面倒」「時間がない」といったものが挙げられています。

消費者ニーズから予防歯科発想の「プレミアムオーラルケア」

昨今 「口腔ケア×全身の健康」というメッセージが活性化しており、口腔ケアが生活習慣病予防やQOL向上に寄与するという認識が広がっています。製品の効果が気になるという声が多く、薬用成分や独自技術の配合で未来のための口腔ケアができるものを求める傾向が高まっています。

「薬用リステリン(R) プロケア 歯石・歯垢ケア」は、日常のオーラルケアに取り入れることで、手間や時間をかけず、大人が気になる【歯石・歯垢】の沈着予防をすることができるだけでなく、口内環境を健やかに保ちます。

【歯石ケア】×【歯垢ケア】で予防する大切さを！

歯石は一度付着してしまうと歯磨きでは落とすことが出来ません。出来てしまった歯石は歯科医院に早めに取り除いてもらうようにしましょう。加えて、出来る前に予防することがとても大切です。

今回7年ぶりに発売となる「薬用リステリン(R) プロケア 歯石・歯垢ケア」は、未来のための口腔ケアを考慮し、歯磨きとマウスウォッシュで、歯も美しく、気になる口臭、不快感であるネバつき、汚れ、そして歯肉炎なども予防する、日本唯一*1の【歯石 × 歯垢】予防が出来るオーラルケア商品です。

*1 歯石の沈着を防ぐ塩化亜鉛と、歯垢の沈着を予防するエッセンシャルオイル（チモール、L-メントール、1,8-シネオー ル、サリチル酸メチル）の組み合わせがオーラルケアカテゴリーにおいて日本唯一（当社独自調査及びMintel GNPDに よる当社調べ 2025年6月）

*2 インテージSRI+ マウスウォッシュ市場 2024年1-12月 主要シリーズ別金額シェア

*3 チモール、L-メントール、1,8-シネオール、サリチル酸メチル

*4 歯肉炎の原因菌

*5 マウスウォッシュに関する調査

2022年Kenvue調べ 人数：600

リステリンコミュニケーションコンセプト調査

2025年Kenvue調べ 人数：1224

■商品概要

・商品名 ：薬用リステリン(R) プロケア 歯石・歯垢ケア

https://www.listerine-jp.com/mouthwash/anticavity/listerine-ProCare-tartar

・販売名 ：リステリン トータルケア TT

・容量 ：500mL/1000mL/1500mL

・メーカー希望小売価格：

500mL：988円（税込）/ 1000mL：1408円（税込）/ 1500mL：1848円（税込）

・発売日 ：2025年9月1日(月)より順次発売

・販売場所：全国の薬局・薬店・スーパーマーケット、ホームセンターなど小売店

※1500mLのみ、Amazon・楽天市場・LOHACO・ヨドバシ.com・大塚商会・カウネットでの限定販売

・効果・効能：歯石・歯垢の沈着予防、歯肉炎・口臭の予防、歯を白くする、口中の浄化、口中を爽快に

・用法：適量を口に含み、よくすすいでから吐き出し、ブラッシングしてください。

・タイプ：液体歯磨（医薬部外品）

■「リステリン(R)」について

「リステリン(R)」は、1895年に世界初の口内洗浄液として発売されました。以来、さまざまな研究者や専門家によって基礎研究や臨床試験が行われてきました。現在では殺菌作用による、歯垢沈着予防や歯肉炎予防などの効果のある商品をお届けしています。マウスウォッシュのパイオニアとして135年以上の歴史を誇る「リステリン(R)」は、現在では世界50カ国以上で愛用されています。日本でも売上No1のブランド*２となっており、たくさんの方にご愛用いただいています。

リステリン(R)WEBサイト https://www.listerine-jp.com/

■Kenvue（ケンビュー）について

Kenvueは、世界最大の売上高を有するコンシューマービジネス専業カンパニーです。 Aveeno(R)、BAND-AID(R)、Johnson's(R)、Listerine(R)、Neutrogena(R)、Tylenol(R)といった私たちの象徴的なブランドは、100年以上の歴史を礎に、 サイエンスに裏付けられ、世界中のヘルスケア専門家から支持されています。Kenvueは、日々のケアがもたらす驚くべき力を信じています。私たちは、その力を消費者の手に届けるとともに、暮らしの中でかけがえのない存在になるよう日々取り組んでいます。

■Kenvue（ケンビュー）WEBサイト

https://www.kenvue.com/ja-jp/locations/japan/

■問い合わせ先：Kenvueお客様相談室（フリーダイヤル）0120-101-110