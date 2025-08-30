駿府城夏まつり（9/20、9/21）ミュージックステージの出演者発表！SEAMO、SKE48、パンダドラゴン、ukka、#ババババンビ、#Mooove!の出演が決定

株式会社静岡新聞社

駿府城夏まつり実行委員会（静岡市、静岡商工会議所、静岡新聞社・静岡放送）は、2025年9月20日（土）、21日（日）の2日間、「若者とつくりあげる夏まつり」をテーマに『駿府城夏まつり2025』を静岡市葵区の駿府城公園で開催します。

音楽ライブやSBSテレビ・ラジオと連動したスペシャルステージ企画、グルメにスポーツ、フォトスポットと楽しい企画が盛りだくさんの2日間ですが、この度、9月21日（日）のメインステージで行われるミュージックライブの出演者が決定しましたので、お知らせいたします。

▼9月21日（日）ミュージックライブ 出演者

SEAMO

今年、2025年3月23日にデビュー20周年を迎えたSEAMO。

2005年に再デビューしたのち、「マタアイマショウ」「ルパン・ザ・ファイヤー」のヒットを経て、「紅白歌合戦」に出演。

自身が発起人となった大型フェス「TOKAI SUMMIT」は毎年1万人以上を動員。

2025年11月より全国7都市で、20周年記念ツアー「SEAMO 20th ANNIVERSARY TOUR～to be continued～」の開催を予定している。

SKE48

東京・秋葉原を拠点に活動するAKB48の全国進出第一弾として、2008年7月に、名古屋・栄に誕生したアイドルグループ。本拠地の栄（SAKAE）の頭文字からSKE48（エスケーイー フォーティエイト）と命名される。のちに日本全国、そして世界に展開される48プロジェクトの先駆けとなった。名古屋の栄に建つ観覧車がシンボルのエンターテインメント発信ビルSUNSHINE SAKAEの2階にあるSKE48劇場（SKE48 THEATER）で、歌とダンス・トークから構成される公演をS・KII・Eの各チームと研究生で日々開催している。

2025年9月24日35枚目のシングル「Karma」をリリース。

当日の出演は以下の選抜メンバーです。

荒野姫楓（チームKII）、篠原京香（チームKII）、赤堀君江（チームE）、井田玲音名（チームE）、仲村和泉（チームE）、長谷川雅（チームE）、耼原椿（研究生）、近藤海琴（研究生）

パンダドラゴン

2018年結成。オーディションをきっかけに結成され、MeseMoa.の弟分グループとして活動している5人組ボーイズアイドルグループ。略称は「パラゴン」。

SNS総フォロワー数は 150万人超え、2ndシングル以降すべてのMVがYouTube公開初日に１万回再生を突破するなど、今大注目のボーイズグループ。

「パLIFE！パLIKE！パLOUGH！パLOVE！」が大ブームに！TikTokでの再生数は2億回を超える。 最新シングル「マジ☆まじない」はオリコンウィークリーランキング1位を獲得。

ukka

「響く、青春小節」のコンセプトで、どこか懐かしく甘酸っぱい気持ちをリズムとメロディに乗せて届けている7人組アイドルグループ。

ボーカル & ダンスグループとしての確かな歌唱力と楽曲性に加え、様々なアーティストと独自のコラボレーションも展開。

2022年11月16日にテイチクエンタテインメントよりメジャーデビュー。

今年2025年11月19日にグループ結成10周年を記念した10th Anniversary Album「青春小節～約束と衝動～」をリリース決定。

#ババババンビ

SNS総フォロワー数 400万人超え！

岸みゆ・小鳥遊るい・近藤沙瑛子・宇咲・神南りな の5人組アイドルグループ。

2024年3月グループ初となる、日本武道館ワンマンライブ開催。

馬と鹿を意味する造語 天才的に可愛いビジュアルを武器にアイドル界で馬鹿騒ぐ！

#Mooove!

姫野ひなの、赤間四季、久喜なほ、愛梨ここによる4人組アイドルグループ。

TIF2024メインステージ争奪LIVEにて優勝、2025年7月9日には1stシングル「Over the fate」リリース。

10月からは8都市を巡る全国ツアーを開催、12月13日のツアーファイナルは、グループ史上最大キャパのLINE CUBE SHIBUYAで開催予定！

TikTokではクラスのマドンナとしても活躍中！

※9月21日（土）のステージエリアはチケット制です。事前に抽選にお申込みいただき、当選された方のみご入場いただけます。詳細は、駿府城夏まつり公式ホームページでご確認ください。

9月20日（土）には、メインステージでSBSテレビ・SBSラジオと連動したスペシャルステージ企画を実施。ドラァグクイーンのドリアン・ロロブリジーダさんや、ダンス界のスペシャリスト集団Team"S"pecial、ボーイズグループ7ORDER、歌手の影山ヒロノブさん、お笑いコンビのアイデンティティなどが出演します。

会場には両日を通してTBS系列の人気番組「SASUKE」でお馴染みのアトラクションが登場。「SASUKE」のレジェンド、山田勝己さんと日置将士さんも来場します。そのほか、よさこいのステージや、飲食ブースなどが盛りだくさんです。ぜひ、9月20日（土）、21日（日）は駿府城公園にご来場ください。最新情報は、イベント公式ホームページやSNSアカウント等で随時発表いたします。

【開催概要】

名称：駿府城夏まつり2025

開催日：2025年9月20日（土）、21日（日）

開催時間：12:00～20:00

会場：駿府城公園（静岡市葵区駿府城公園1-1）

アクセス：JR静岡駅から徒歩15分程度 ※駐車場はございません

料金：無料

問い合わせ先：静岡新聞SBSお客様センター 0570-050-217（土日祝日を除く9:00～17:00）

主催：駿府城夏まつり実行委員会（静岡市、静岡商工会議所、静岡新聞社・静岡放送）

公式ホームページ：https://sumpujo-natsumatsuri.com/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@sumpujo_natsu?lang=ja-JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/sumpujo_natsu/

公式X：https://x.com/sumpujo_natsu

※イベント公式ハッシュタグは「#駿府城夏まつり2025」です