創業98年！老舗和洋菓子メーカーが初の直売所を草加マルイにオープン！

株式会社丸井グループ

草加マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、取締役社長：青野 真博）1階に、株式会社あわしま堂（本社：愛媛県八幡浜市）が全国で初めて工場内以外の直売所を9月5日（金）にオープンします。栃木佐野工場から直送の商品を常時50種類以上品揃えします。

■「あわしま堂」とは

「品質」と「味」にこだわった和洋菓子をつくり続け、今年で創業98年を迎えた和洋菓子メーカーです。「美味しさつくり、笑顔つくり」を企業理念に、お客さまに、おいしくて感動のあるお菓子をお届けしています。愛媛を中心に、九州地方や中国地方、京都市、栃木県佐野市などで商品づくりを行い、さまざまな地域のお客さまにご愛顧いただいています。

自社で小豆から炊いた餡子を使用し、多くの種類の和洋菓子をつくり続けています。定番の和洋菓子はもちろん、関東では草加マルイ店でしか買えない商品や、お買い得品も準備しております。季節に合わせた和菓子を、催事時期には期間限定の商品を取り揃えており、年間通してお楽しみいただける商品をお届けいたします。

https://www.awashimado.co.jp/

■「あわしま堂」の商品の特長

栃木佐野工場左上:契約農場の小豆畑 右上:小豆の選別 左下:小豆の炊いている様子 右下:小豆の炊き上がりこだわりの自社製餡

あわしま堂ではこだわりの自社製餡の餡子を使用しています。

契約農場で育てた小豆を丁寧に選別し、じっくりと炊いて練り上げます。

専用の餡子を炊いているので、その和菓子に一番合った餡子を包むことができます。

■「あわしま堂」自慢の定番ラインナップ

おいも蒸しまん（2個入・税込246円）

角切りのさつまいもが入った蒸し饅頭です。もっちりとした食感にやさしい甘さが特徴の商品で、温めてもおいしくいただけます。

塩豆大福（5個入・税込257円）

赤えんどう豆を混ぜ込んだ生地で、自家炊き小豆粒あんを包んだ大福です。長崎県産いそしおを使用しています。

栗どら（1個入・税込118円）

自家炊き小豆粒あんに栗粒をふんだんに混ぜ、しっとりとした生地で挟みました。

どら焼き・大福・饅頭・餅・ブッセ・愛媛銘菓のタルトなど、幅広い商品をご用意しております。餡子が苦手な方には餡なしの商品もございます。

催事期間には、ひなまつりに「桜餅」、お彼岸に「おはぎ」、年末に「上生菓子」といった風に季節限定の商品も販売する予定です。

また、毎月10種類程度の季節の新商品が発売されますので、お楽しみに！

■オープニングキャンペーン

商品お買上げのお客さま先着1,000名さまに、「どら焼引換券」をプレゼントいたします。

※次回300円以上お買上げで、どら焼を1個プレゼント

※引換期間は9月30日（火）まで。引換券はなくなり次第配布終了

そのほか、通常の価格よりもお得な価格の目玉商品もご用意いたします。ぜひこの機会においでください。

■ショップ概要

場所：草加マルイ 1階

オープン日：9月5日（金）

営業時間：10:30～20:00

▼草加マルイ

https://www.0101.co.jp/066/

▼丸井

