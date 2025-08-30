マルイ初出店！井上尚弥選手の世界統一王者防衛戦に合わせ、マルイシティ横浜にてPOPUPショップを開催！

株式会社丸井グループ

マルイシティ横浜（株式会社丸井、本社：東京都中野区、取締役社長：青野 真博）4Fにて、WBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級統一王者、井上尚弥選手のPOPUPショップ『NAOYA INOUE POPUP in Yokohama』をオープンいたします。2025年9月14日（日）に名古屋IGアリーナで行われる世界統一王者防衛戦に合わせたPOPUPショップで、これまでの戦績や試合の写真、着用アイテムの展示など、ファン垂涎の催しです。

■井上尚弥選手グッズがリアルで一堂に集結！

世界的にも大人気の井上尚弥選手グッズが集まる『NAOYA INOUE POPUP in Yokohama』がマルイシティ横浜にやってくる！

Tシャツなどのアパレル商品に加えて、普段使いできるアイテムまで、多種多様な井上尚弥選手のグッズが勢揃いします。

また、井上尚弥選手の試合写真やこれまでの戦績などに加え、着用したボクサーパンツや入場ガウン、バンテージの展示も行います。

さらに、世界統一王者防衛戦にむけた応援メッセージボードも設置！ぜひご来場いただき、井上尚弥選手を一緒に応援しましょう！

※ご来場の際は、店舗HPより注意事項を必ずご確認ください

■新商品や世界戦名古屋初開催記念の限定商品が登場！（商品の一例）

T-SHIRT [NAGOYA/PHRASE/STRENGTH] \6,800（税込）

サイズ：身丈/身巾/肩巾/袖丈(cm)

M：70/52/47/20

L：74/55/50/22

XL：78/58/53/24

2XL：82/61/56/26

CAP [NAGOYA/GLOVE] \7,500（税込）

サイズ：FREE（頭周り：56～60cm）

THERMO TUMBLER [NAGOYA/ PHRASE/KEEPING YOUR COOL] \4,200（税込）

真空二層構造で保冷保温機能があるため、長時間適温で飲み物を楽しむことができます。

コンビニなどのテイクアウトカップに対応しており、ドリンクホルダーとしても使用できるアイテム。

サイズ：φ84ｍｍ×H112ｍｍ（380ml）

■POPUPでのお買上げで、限定グッズ入手のチャンス！

当ショップにて、1会計10,000円（税込）以上ご購入のお客さまに、【POPUP限定デザイン】オリジナルラバーバンドをプレゼント！

※なくなり次第終了とさせていただきます

■イベント概要

開催日：2025年9月1日（月）～9月10日（水）

開催時間：10:30～20:30 ※最終日9月10日（水）は17:00で閉場いたします

場所：マルイシティ横浜 4Fカレンダリウム

主催：エムシーファッション株式会社

※すべての内容に関しまして、予告なく変更・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください

▼マルイシティ横浜

https://www.0101.co.jp/077/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/