『仮面ライダージオウ』主演でデビューした奥野壮の写真集3冊目『Journey:)』が2025年12月5日（金）に発売決定！　発売記念イベントも開催！

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、『奥野 壮写真集　Journey:)』を2025年12月5日（金）に発売します。


本日8月30日（土）より全国書店、ネット書店で予約開始です。


本書発売記念イベントについては、各販売サイトより2025年9月1日（月）18:00から受付開始です。




俳優・奥野壮の最新写真集『Journey:)』（ジャーニー）は、2025年12月5日（金）に発売されます。


本作は、本人たっての希望により「みんなと旅をしている」をテーマに、全編シンガポールで撮影を行いました。街の中で、自然の中で、ふと立ち寄った場所などで撮影された、奥野壮のカメラを意識しない素の表情を丁寧に切り取ったカットが多数収録されています。


また、自身でもカメラを構え撮影した現地のさまざまな景色や旅先で出会った人たちなど、貴重な旅の様子も多数掲載。ページをめくるごとに、読者自身も彼と旅の仲間になったような気持ちに包まれる作品となっています。


【プロフィール】


奥野壮（おくの そう）


2000年8月21日生まれ。大阪出身。


第30回ジュノン・スーパーボーイ・コンテストでフォトジェニック賞を受賞し芸能界入り。


2018年『仮面ライダージオウ』（テレビ朝日系）にて主演の常盤ソウゴ／仮面ライダージオウとして俳優デビュー。
2024年、ドラマ『コスメティック・プレイラバー』（フジテレビ系）では美容部員・間宮棗を繊細に演じ、その包容力あふれる優しい表情が話題に。さらに同年7月期の金曜夜ドラマ『ビリオン×スクール』（フジテレビ系）にも出演し、青年期の葛藤と成長を体現した。



オスカープロモーション公式プロフィールページ：https://www.oscarpro.co.jp/#/profile/entry/156075


X（旧Twitter）：https://x.com/okuno_so_


Instagram：https://www.instagram.com/so_okuno_official


【書誌情報】


書名：奥野 壮写真集　Journey:)


定価：3,630円（本体3,300円＋税）


発売日：2025年12月5日（金）


判型：A4変形判


ページ数：128ページ


ISBN：978-4-04-738496-5


発行：株式会社KADOKAWA


カドカワストア本書通常版販売ページ＞＞(https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g322503000996/)


KADOKAWA本書トピックページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/topics/14407/)


発売記念イベント開催決定!!

◎イベント開催場所・日程


TSUTAYA EBISUBASHI（大阪）


日程：2025年12月6日（土）


会場：TSUTAYA EBISUBASHI イベントフロア


時間：（1）11:30／（2）12:30 ／（3）14:20／（4）15:20


イベント詳細：https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12923229308.html


イベント予約開始：2025年9月1日（月）18:00


--------------


HMV＆BOOKS SHIBUYA（東京）


日程：2025年12月27日（土）


会場：HMV＆BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース


時間：（1）11:30／（2）12:30 ／（3）14:20／（4）15:20


イベント詳細：https://www.hmv.co.jp/store/event/53710/


イベント予約開始：2025年9月1日（月）18:00



◎特典会内容


■1冊券：サインなし本1冊（本人からお渡し）


■3冊券：サイン本1冊（その場で宛名入れ+本人からお渡し）+通常本2冊


■5冊券：サイン本1冊（その場で宛名入れ+本人からお渡し）+通常本4冊+チェキ写真撮影1枚



※各回イベント参加人数が上限に達した段階で販売終了となります。


※イベントに関するお問い合わせは、イベント申し込みページ内よりお願いいたします。


奥野 壮ファンクラブ限定版も発売


通常版と異なる写真、構成のFC限定版カバー

※ファンクラブ限定版購入方法については、奥野 壮FCサイトからの案内でご確認ください。



