藤井フミヤ2度目の47都道府県コンサートツアー「FUTATABI」より、東京・昭和女子大学人見記念講堂での公演を12月25日(木)にWOWOW独占生中継決定！

株式会社WOWOW

4月から“再び”スタートした「藤井フミヤ×WOWOW連続特集 -FUTATABI-」。このたび、2025年4月から行なわれている藤井フミヤの「47都道府県コンサートツアー 2025-2026 FUTATABI」から、東京・昭和女子大学人見記念講堂での公演を、12月25日(木)にWOWOW独占生中継にて放送・配信することが決定した。

2023年～2024年6月にかけて全61公演、すべて完売となった初の47都道府県ツアー以来、2度目の47都道府県ツアーとなる「FUTATABI」。今回のツアーの見どころは、全体を五つに分けたブロックごとに“キャリアをシャッフル”させているところ。チェッカーズ時代のナンバーに酔いしれたかと思ったら、次はF-BLOODが生み出した作品、さらにはソロ時代のヒット曲といったように、まるで玉手箱のように驚きと感動が押し寄せる構成となっている。

80年代の青春に想いをはせる人も、90年代のパフォーマンスが心に焼きついている人も、そして熟練の域に達した現在のシンガー・藤井フミヤから目が離せない人も大満足のステージ。クリスマスの夜にお届けする最高のライブをどうぞお楽しみに！

さらにWOWOWオンデマンドでは、過去ライブ映像など16番組を一挙アーカイブ配信中だ。貴重な映像の数々を、ぜひこの機会にチェックしていただきたい。

＜番組情報＞

藤井フミヤ×WOWOW連続特集 -FUTATABI-

●生中継！藤井フミヤ コンサートツアー 2025-2026 FUTATABI

12月25日(木)午後6:30～生中継

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1週間アーカイブ配信あり

現在展開中の47都道府県ツアーより、東京・昭和女子大学人見記念講堂での公演を生中継！グループ期の楽曲からソロナンバーまでさまざまな名曲で綴るクリスマスライブ。

現在行なわれている藤井フミヤの「47都道府県コンサートツアー 2025-2026 FUTATABI」から、12月25日に東京・昭和女子大学人見記念講堂で開催されるライブを生中継でお届けする。

収録日：2025年12月25日

収録場所：東京 昭和女子大学人見記念講堂

●FUMIYA FUJII CONCERT TOUR 1998 ARK

9月4日(木)午後8:00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※アーカイブ配信あり

1998年12月に行なわれた東京・日本武道館公演。CGアーティストとしての藤井フミヤの才能までもが遺憾なく発揮された、マルチな才能を楽しめるステージ。

バンド活動中もしくは解散後ソロアーティストとして活動を展開する多くのアーティストの中で、藤井フミヤはバンド活動をもしのぐ成功を収めた数少ないアーティストのひとりとなった。ソロデビュー後にリリースした楽曲がミリオンセラーを記録、コンサートはチケット発売と同時にソールドアウト、さらに楽曲提供、俳優、そしてCGアーティスト、イベントプロデューサーなどとしてさまざまなフィールドで目覚ましい活動を展開。そんな彼がCGアートをフィーチャーし、マルチアーティストぶりを存分に発揮した、1998年12月の東京・日本武道館公演をお届けする。

収録日：1998年12月21日

収録場所：東京 日本武道館

●FUMIYA FUJII CENTER STAGE TOUR 2000 OVER

10月4日(土)午後1:00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※アーカイブ配信あり

藤井フミヤ、21世紀へのカウントダウンライブ！チェッカーズ、F-BLOOD、そしてソロワークと、20世紀の藤井フミヤのすべてを振り返り、未来の扉を開けるライブ！

ミレニアムの扉に続き、21世紀の扉もフミヤのライブが開ける！大好評のうちに幕を閉じた1999年のセンターステージライブが翌2000年の20世紀最後の大みそかに、さらにバージョンアップして登場。藤井尚之をレギュラーメンバーに迎え、チェッカーズ、F-BLOOD、そしてソロワークと20世紀のフミヤの音楽活動のすべてが凝縮された密度の濃いライブが展開された。前年以上にチケットがプレミア化した貴重なライブを、WOWOWでたっぷりとお楽しみあれ！

収録日：2000年12月31日

収録場所：東京 日本武道館

●藤井フミヤ デビュー40周年スペシャル Music Video Collection

11月放送・配信予定

※アーカイブ配信なし

「藤井フミヤ デビュー40周年記念スペシャル」のコラボ番組として放送された、藤井フミヤの名曲の数々を一挙お届けするMusic Video Collection！

数々のヒット曲を映像とともに振り返るこの企画は、懐かしい曲から最近の曲まで、これまで生み出されてきた名曲の数々を、MVを通じて一気におさらい＆再発見していくスペシャルプログラム。紹介するMVの一部はファンからのリクエストをもとにし、藤井フミヤ本人のコメントやエピソードも添える。変わることのないフミヤワールドをお楽しみいただきたい。

★WOWOWオンデマンドでは一挙アーカイブ配信

WOWOWオンデマンドでは、過去ライブ映像など16番組を一挙アーカイブ配信中！配信期間中は貴重な映像の数々を何度でもお楽しみいただけますので、お見逃しなく！

▽配信ラインナップ（2026年12月31日(木)午後11:59まで配信）

●FUMIYA FUJII CONCERT TOUR PURE WHITE“VERSION UP”

●FUMIYA FUJII CONCERT TOUR 1998 ARK

●FUMIYA FUJII CENTER STAGE TOUR 2000 OVER

●藤井フミヤ Special Live 2012 "Winter String"

●藤井フミヤ 30TH ANNIVERSARY TOUR vol.1 青春 スペシャル版

●藤井フミヤ 30TH ANNIVERSARY TOUR vol.2 TRUE LOVE

●藤井フミヤ CONCERT TOUR 2016 大人ロック

●F-BLOOD 20th Anniversary POP'N'ROLL TOUR 2017

●藤井フミヤ 35th ANNIVERSARY TOUR 2018 “35 Years of Love”

●藤井フミヤ 35周年記念公演 “十音楽団”

●藤井フミヤ コンサートツアー 2020-2021 “ACTION”

●藤井フミヤ CONCERT TOUR 2021-2022 十音楽団

●藤井フミヤ 60th BIRTHDAY RED PARTY

●藤井フミヤ CONCERT TOUR 2023 Special LoveSong

●藤井フミヤ 40th Anniversary FINAL in 日本武道館

●藤井フミヤ ドキュメンタリースペシャル ～今、そして明日を～

▽WOWOWオンデマンド

https://wod.wowow.co.jp/browse/editorial/43385(https://wod.wowow.co.jp/browse/editorial/43385)

▽番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/fujii/(https://www.wowow.co.jp/music/fujii/)