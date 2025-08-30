群馬クレインサンダーズ 2025-26シーズン 辻直人選手 キャプテン決定のお知らせ

株式会社群馬プロバスケットボールコミッション

いつも群馬クレインサンダーズへ温かいご声援をいただき誠にありがとうございます。

この度、2025-26シーズンのキャプテンが決まりましたのでお知らせいたします。

今シーズンも引き続き #9 辻直人 選手がキャプテンを務めます。

なお、副キャプテンは#0 藤井祐眞 選手、#32 ヨハネス・ティーマン選手が務めます。

キャプテン #9 辻直人 選手

【コメント】

「今年もキャプテンを務めさせて頂きます。全員で目標である優勝に向かっていけるようにキャプテンとして頑張ります。今シーズン最高のシーズンにしましょう！」

副キャプテン #0 藤井祐眞 選手

【コメント】

「副キャプテンとして、辻選手のキャプテンをサポートしつつ、僕の仕事としては試合のコートでもベンチでも、練習の時でもチームの雰囲気をよくしていきたいと思います。全力で頑張ります。」

副キャプテン #32 ヨハネス・ティーマン選手

【コメント】

「I’m very happy and proud to take on the role of vice captain for the Gunma Crane Thunders this season. My goal is to lead by example - with discipline, hard work, and team spirit - and to help push us to the next level. Together with my teammates, the coaching staff, and our amazing fans, I’m excited to keep building something special here in Gunma. Let’s get it, Thunders!

群馬クレインサンダーズで今シーズン、副キャプテンを務められることを、心から誇りに思います。

自分が先頭に立ち、規律・努力・そしてチームスピリットを体現しながら、チームをさらなる高みへと導いていきます。

仲間であるチームメイト、コーチングスタッフ、そして熱く支えてくださるファンの皆さんとともに、ここ群馬で特別な歴史を築き上げていけることに胸が高鳴っています。共に掴みましょう！」