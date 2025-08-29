都会のビル群のすきまに“小さな工場”錦町三丁目工場を創業します。

株式会社デジタルファブリケーション協会

ファブラボ神田錦町とデザイニト株式会社は都市型マイクロファクトリー「錦町三丁目工場(https://nishikicho.com)」を創業いたしました。錦町三丁目工場は、東京都千代田区に位置し、 少量生産に特化した製造施設です。従来の製造業においては、金型を使用した大量生産が主流でしたが、錦町三丁目工場では、3Dプリント技術を中心に少量多品種生産を実現。独創性のあるデザインとカスタマイズ性を兼ね備えた製品を生産することが可能になりました。さらに製造プロセスにおいて環境に配慮した取り組みを行っています。特にプラスチックの再利用プログラムを独自に開発・導入し、廃棄物の削減と資源の効率的な利用を目指しています。このプログラムは、廃プラスチックを新たな製品へと再生させることで、環境負荷を最小限に抑えるとともに、循環型社会の実現に貢献していきます。

ブランドロゴタイプ

デザインから製造までのシームレスな統合

錦町三丁目工場では、デザイン事務所、ファブラボ（技術） 、製造工場が一体化し、シームレスに統合することが可能になりました。この統合により、クリエイティブなアイデアを迅速かつ効率的に製品化し、市場の変化に迅速に対応することができます。

製造ネットワークと商品開発

錦町三丁目工場では、自社工場での製造に加え、様々な国・地域の工場と連携しています。例えば、長崎県波佐見町の磁器製造メーカーとのプロジェクトでは、ファブラボ神田錦町が企画・プロトタイピングを担当し、波佐見焼きの商品を開発しています。

■オリジナル商品

左：Pleats 右：Moire「Pleats」「Moire」

オリジナル商品の第一弾となる「Pleats Series（プリーツシリーズ） 」および「Moire Series（モアレシリーズ）」を発表しました。これらのシリーズは、錦町三丁目工場で培った製造技術とデザインの融合を象徴するプロダクトであり、現代的な美しさと機能性を兼ね備えた新しいコンセプトの製品です。

枯れない花「終わらない花」

錦町三丁目工場では、粉末焼結3Dプリント技術を活用し、 まるで本物のような質感と色合いを持つ「終わらない薔薇」を開発しました。花びら一枚一枚まで繊細に再現されたこの薔薇は、時間が経っても色褪せず、 インテリアやギフトに最適です。

■オフィシャルサイト

https://nishikicho.com

■今後の展望

錦町三丁目工場は、さらなる製品ラインの拡充や、デザインと製造の新たなシナジーを追求し、革新的なプロダクトを生み出し続けていく予定です。企業や自治体からのオリジナルデザインのオーダーやロット販売にも対応するコントラクト事業も展開しており、特定のニーズに応じた製品の提供が可能です。また、 ファブラボの理念―自由な創造と試作を支え、まだ見ぬものをうみだす場―を体現する“つくる場”として、ラボに集うみなさまが様々なアイデアやニーズを持ち寄り、カタチにしたものを世に出していくことを目標としています。

釧路ホテル照明

■デザイニト株式会社デザイニト 無印良品 トッピングカップ付き ランチカプセル（2025年3月5日発売）

デザイニトは2010年に設立されたデザイン事務所です。小売業、メーカー、商社向けに、製品デザインやブランディングディレクション、マーチャンダイジング、製品企画・開発など、多岐にわたる提案を行ってきました。「売れるものをつくる」こと、そして「他にはない」「ずっとこんなものが欲しかった」を形にすることを理念とし、徹底したリサーチ、産地やメーカーへの理解、真のグローバルスタンダードの実践を通じて、世界の生活空間に自然と馴染むプロダクトを生み出しています。

https://www.designito.jp/

■ファブラボ神田錦町

ファブラボ神田錦町（FabLab Kandanisikicho）は、世界130カ国2,500箇所以上にひろがる「ファブラボ（FabLab）」ネットワークのひとつです。2012年、国内３箇所目のファブラボとして活動を開始しました。個人による自由なものづくりの可能性を広げることをめざす、世界的な地域工房活動です。3Dプリンターやレーザーカッターに代表されるような、デジタルファブリケーションツールの活用を促進しながら、アイディアをもつ誰もが、すばやく具現化できる社会のしくみを提案しています。

運営：株式会社デジタルファブリケーション協会 https://digifab.or.jp/