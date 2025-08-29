９月から持株会社体制へ移行、新社名「アンドエスティHD」として始動

株式会社アダストリア

株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：木村 治）は、2025年9月1日より「株式会社アンドエスティHD」に商号変更し、持株会社体制へ移行いたします。この体制変更によりグループ企業との連携を強化し、「Play fashion!プラットフォーマー」に向けた成長を目指します。

■持株会社体制への移行の目的

この度の持株会社体制への移行により、株式会社アンドエスティHDは、グループ企業の個性を活かしながら、マルチブランド戦略をさらに強化し、マルチカンパニーを展開してまいります。当社グループは、過去４回のビジネスモデルのチェンジにより事業成長を遂げており、最近では、飲食業態のゼットンや雑貨業態のトゥデイズスペシャル、アウトドアブランドのカリマーインターナショナルなどのM&Aにより事業領域を広げてきました。

持株会社体制への移行により、各事業の魅力や収益力を可視化し、迅速な経営判断を可能とすることで、企業価値のさらなる向上を目指します。持株会社化によって、アンドエスティHDグループが持つ約1,500店舗のリアル店舗と会員数2,060万人超のECモール「and ST」のデジタルプラットフォームを融合し、ファッションとライフスタイルのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”として新たな購買体験を創出します。

なお、現アダストリアの事業は、2025年4月4日付でアンドエスティHDの100％出資の子会社として設立した新アダストリア社が承継します。新アダストリアの代表取締役社長には、現株式会社アダストリア専務取締役の北村嘉輝が就任いたします。

■株式会社アンドエスティHDの概要

名称：株式会社アンドエスティHD

商号変更日：2025年9月1日

所在地：〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号 渋谷ヒカリエ

役員体制（2025年９月１日付）：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1304/table/2762_1_de04d0dec63cde21a4d0cc98ad92b9fd.jpg?v=202508300756 ]

■グループ企業

株式会社アンドエスティ

アパレルや広告の販売を中心としたモール

＆メディア事業

株式会社アダストリア

40を超えるマルチブランドの

衣料品・雑貨等の企画・製造・販売

株式会社BUZZWIT

Z世代を中心としたEC専業ブランドの

衣料品・雑貨等の企画・製造・販売

株式会社エレメントルール

高価格帯に特化したハイファッションブランドの

衣料品・雑貨等の企画・製造・販売

株式会社ゼットン

飲食店等の経営、開発及びコンサルティング

カリマーインターナショナル株式会社

アウトドア用品の企画・開発・製造・販売

株式会社アダストリア・ロジスティクス

プラットフォーマーとしての

グループ内の物流業務

株式会社WeOur

障がい者雇用の促進と業務の総合的

サポートの提供及び、廃棄在庫・

サンプル商材等の再販事業

爱徳利亚（上海）商贸有限公司

你可安（上海）商贸有限公司

Adastria Asia Co., Ltd.

愛徳利亞台灣股份有限公司

Adastria (Thailand) Co.,Ltd.

ADASTRIA PHILIPPINES INC.

ZETTON,INC.

久恩玖贸易（上海）有限公司

赛爱思国际物流（上海）有限公司

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andSTHD_official/