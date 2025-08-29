【LINEポケットマネー】サービス提供開始から6周年を迎え、累計貸付実行額2,600億円を突破

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）のグループ会社である、LINE Credit株式会社（以下、LINE Credit）が提供するスマホ融資サービス「LINEポケットマネー」は、2019年8月のサービス提供開始から6周年を迎え、累計貸付実行額は2,600億円(※1)を突破しました。このたび、6周年を記念したインフォグラフィックを公開しました。なお、2025年8月21日（木）より、初めてご利用のユーザー限定でお得な特典をプレゼントしています。

※1：2025年7月末時点

「LINEポケットマネー」は、AIを活用した独自のスコアリングサービス「LINEスコア」に、従来の信用情報を加味した与信モデルを取り入れているスマホ融資サービスです。

肩書などの属性情報だけに捉われないLINE独自のユニークな与信と独自の商品性によって、多くのユーザーにご評価いただき、このたびサービス提供開始から6周年を迎え累計申込件数は260万件(※2)を突破しています。

※2：2025年6月末時点

■「LINEポケットマネー」の利用傾向

「LINEポケットマネー」は、自営業、派遣契約社員、パートアルバイトの方など多様な働き方をする方を中心に支持されています。

1回あたりの借入金額は、1万円未満が過半数を占め、必要な分だけを少額利用されるニーズが高い傾向にあります。また、借入金の用途は、「食費/日用品等」の割合が高く、「家賃/住宅費」「通信費」などとあわせて日常的な資金需要の補填として活用されていることが想定されます。

■「LINEポケットマネー」ご利用者の声

ユーザーからは、急な出費の時に助かったなど、体験を基にした声が多く寄せられています。

■「LINEポケットマネー」のお得な特典

2025年8月21日（木）から、「LINEポケットマネー」に初めて申込みをされ、契約完了後に借入されたユーザーを対象に最大1万円の現金をプレゼント実施中です。

詳しくは、LINE Credit公式サイト（ https://linecreditcorp.com/lp/cps/cashback-event/ ）をご覧ください。

LINE Creditは、2024年度決算期において、独自の与信モデルの磨きこみと融資残高の積み上がりによって通期黒字化を達成し、持続可能な成長を実現しています。今後も、LINE Creditは「Credit Tech」をさらに進展させ、より一層個人に寄り添えるフェアな生活金融サービスの展開を目指していきます。

商品概要

LINEポケットマネー

商号・登録番号・協会員番号

LINE Credit株式会社

東京都知事 (3) 第31721号

日本貸金業協会会員 第006067号

契約極度額：3万円～300万円

貸付の利率（実質年率）：3.0～18.0%

返済方式：残高スライド元利定額リボルビング方式

返済回数・返済期間：

・契約極度額30万円以下の場合:1ヶ月～36ヶ月・1回～36回

・契約極度額30万円超100万円以下の場合:1ヶ月~60ヶ月・1回~60回

・契約極度額100万円超の場合:1ヶ月～180ヶ月・1回～180回

賠償額の予定（実質年率）：遅延損害金20.0％

担保に関する事項：担保・保証人は不要

・当社所定の保証会社をご利用いただく場合があります。

審査をする旨：当社所定の審査があります。

お問い合わせ先・住所

03-6670-3941

受付時間 11：00～17：00 （土・日・祝休日・年末年始を除く）

〒141-0033 東京都品川区西品川1-1-1

返済シミュレーション

こちら(https://line.me/R/app/1639382106-BENLVrnA/?liff.state=%2Fsimulation)からご確認ください。

※LINEアプリがダウンロードされているスマートフォン端末でご確認ください。

・契約内容をご確認の上、計画的なご利用をお願いします。

貸金業務にかかる相談・苦情窓口

日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター

0570-051-051（指定紛争解決機関）

(受付時間 9:00～17:00 休:土､日､祝日､12/29～1/4)