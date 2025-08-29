起業家創出拠点「HATSU 鎌倉」で起業を目指すチャレンジャー1１名を決定！

神奈川県

県では、地域発の起業家を次々と生み出す「HATSU 起業家支援プログラム」として、起業を目指す有望な起業準備者“チャレンジャー”を募集・採択し、起業の実現に向けた伴走型集中支援を実施しています。

このたび、起業家創出拠点「HATSU 鎌倉」において、県が支援する令和７年度「HATSU 鎌倉チャレンジャー」11 名を決定しましたので、お知らせします。

令和７年度「HATSU 鎌倉チャレンジャー」一覧（敬称略・50音順）

支援内容

令和７年９月から令和８年２月までの約６ヶ月間にわたって、起業に必要なスキルを学べる講座をはじめとした伴走型集中支援を実施しています。チャレンジャーは、各種支援を受けて、新規売上や法人登記、資金調達、製品やサービスのテスト版の開発など、事業化着手に取り組みます。

なお、支援期間中は、「HATSU 鎌倉」が無料で利用できます。

【参考１】他拠点におけるチャレンジャーの募集について

令和７年度後期の「AGORA Hon-atsugi チャレンジャー」募集は、後日お知らせします。

【参考２】HATSU 起業家支援プログラムについて

県内の３つの拠点（鎌倉、厚木、小田原）において、起業を目指す方を対象に、有望な起業準備者に対する集中支援（チャレンジャー制度）を行う支援プログラムを実施し、かながわ発の起業家の創出と各地域における起業家コミュニティの形成に取り組んでいます。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/sr4/hatsu/support-program.html

問合せ先

神奈川県産業労働局産業部

ベンチャー支援担当課長 永井 電話 045-285-0213

産業振興課新産業振興グループ 上野 電話 045-210-563