採用難を解決する実践メソッド満載！ 『採用マーケティングの教科書』本日刊行

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2025年8月29日に書籍『採用マーケティングの教科書』を刊行します。

本書は、労働人口減少と採用手法の高度化により、深刻化する人材不足に対し、求職者に選ばれ続ける採用の仕組みづくりを体系化した実践的な指南書です。採用ATS『トルー』を開発・運営する株式会社ダトラの代表取締役社長である草深悠介氏が、これまで蓄積した採用マーケティングのノウハウを包み隠さず公開。再現性のある採用メソッドを「6つのSTEP」で解説しています。

◆関連URL（当社サイトなど）

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295410485/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4295410489/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18045959/

●労働人口減少時代に求められる採用マーケティングとは？

現在の日本は、生産年齢人口の減少により圧倒的な売り手市場となっており、従来の「募集をかけて応募を待つ」という受動的な採用では人材獲得が困難になっています。本書では、こうした環境変化を「労働人口の減少」「働き方の多様化」「採用手法の高度化」の3つの変化として整理し、企業が認識すべき採用マーケットの現状を明らかにします。



そのうえで、求職者を「お客様」として扱い、自社を「求職者にとっての商品」と捉える採用マーケティングの考え方を提示。「求職者に選ばれ続ける採用の仕組みづくり」の重要性を説いています。

●再現性のある採用メソッド「6STEP」を初公開

本書の核となるのは、著者が長年の経験から体系化した採用マーケティングの「6STEP」です。

１. 採用計画を立てる

２. 3C分析で訴求ポイントを定める

３. 最適なメディア・手法を選定する

４. コンテンツを作成する

５. 面談工程を仕組み化する

６. 採用要件を見直しPDCAサイクルを回す

一連のプロセスを詳細に解説。特に、マーケティングのフレームワーク「3C分析」を採用活動に応用し、自社の競合や求職者のニーズを的確に把握する手法は、多くの企業にとって新たな気づきとなるでしょう。また、構造化面談の実施方法や、求人票作成の具体的なポイントなど、すぐに実践できるノウハウが満載です。

●業界別成功事例とQ&A形式で実践的に学べる！

（本書p133より）

理論だけでなく、実際の成功事例も豊富に収録しています。たとえば、外食チェーンを展開するセントラルホールディングス株式会社では、採用マーケティングの導入により3カ月で人材確保が安定化しました。SES事業の株式会社FREE BRAINでは、4年間で5,000人の登録を実現するなど、具体的な成果が見られています。



さらに、「採用サイトの作成で注意すべき点は？」「時給を上げれば応募は増えるのか？」「SNS採用の効果的な始め方は？」など、採用現場でよくある7つの疑問をQ&A形式で解説。読者が直面しがちな課題に、実践的な解決策を提供します。

▼本書にぴったりの方

・採用活動に苦戦している中小企業の経営者・採用担当者

・人材紹介会社に頼らず自社主導で採用を成功させたい企業

・応募は来るが採用につながらない課題を抱える企業

・採用コストを抑えながら効率的に人材を獲得したい企業

▼本書の構成

はじめに 人材難の時代、企業の採用責任者が持つべき2つの「視点」

第1章 企業の採用責任者が認識すべき「3つの変化」

第2章 採用マーケティングとは、求職者に選ばれる採用の仕組みづくり

第3章 採用マーケティングの6STEP

第4章 採用マーケティングの成功事例

第5章 採用マーケティングQ&A

●著者紹介

草深 悠介（くさふか・ゆうすけ）

株式会社ダトラ 代表取締役社長

大学卒業後にオーストラリアへ渡航し、現地で広告営業に従事。2004年に帰国後、株式会社リクルートに入社し、ブライダル領域でのキャリアをスタート。2011年には株式会社ユニクエスト・オンラインにて、主力事業「小さなお葬式」の取締役として事業責任者を務める。2014年、株式会社ダトラを創業。以降、Webマーケティングと採用マーケティングを軸とした事業を展開し、中高年向け転職支援サービス「FROM40」や採用管理システム「トルー」などを開発・提供。2020年4月にはYahoo特別認定パートナーに認定される。「ITの力で社会課題を解決し、多くの人々が充実して暮らせる社会を実現したい」という理念のもと、日々新たなサービス開発に取り組んでいる。

●書籍情報

『採用マーケティングの教科書』

著者：草深悠介

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

体裁：四六判／216ページ

ISBN：978-4-295-41048-5

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング

発売日：2025年8月29日

