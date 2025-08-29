“売れる”をつくる化粧品OEMのベイコスメティックス、事業拡大の核となる「東京ラボ」を新設し、大規模採用を開始
株式会社ベイコスメティックス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：加藤聡太）は、事業の飛躍的な成長を背景に、新たな研究開発拠点「東京ラボ」を設立したことをお知らせします。
本ラボは、目まぐるしく変化する市場と消費者ニーズを捉え、お客様の「“売れる”商品づくり」をこれまで以上に加速させることを目的としています。
これに伴い、当社の未来を共に切り拓く仲間の大規模採用活動を開始いたします。
飛躍的な成長を遂げるベイコスメティックス
当社は創業以来、「ただつくるOEM」ではなく、親会社のマーケティング知見を活かした“売れる”までサポートする化粧品OEMとして、お客様のブランド成功に貢献してまいりました。
大阪の自社工場を基盤に、創業わずか2年で100を超える商品を国内外に送り出しております。特に直近では、国内大手ドラッグストアと連携した商品開発で成功を収めるなど、飛躍的な成長を遂げております。
「東京ラボ」設立の背景と狙い
近年の化粧品市場は、SNSの普及によりトレンドの移り変わりが激化しており、特に韓国化粧品のスピード感は市場全体に大きな影響を与えています。このような環境で顧客のビジネスを成功に導くには、処方開発のさらなるスピードアップと、市場の熱量を捉えた企画力が不可欠です。
この課題を解決し、次の成長ステージへ進むため、「東京ラボ」の設立を決定いたしました。東京ラボは、以下の3つの役割で顧客の成功に貢献します。
- 顧客と伴走する、超高速な製品開発体制
日本のトレンド発信地であり、多くのお客様が拠点を置く東京にラボを構えることで、営業担当者と研究員が一体となり、顧客との打ち合わせから試作品提出までの時間を大幅に短縮。市場投入までのスピードを最大化します。
- “売れる”を科学する、マーケティング主導の処方開発親会社から受け継ぐマーケティングデータと最新の市場動向を基に、「ただ良いもの」ではなく「消費者が今、本当に求めているもの」を処方レベルで具体化します。人々の多様な悩みやライフスタイルに寄り添い、解決することで、購買につながる製品を創出します。
- J-Beautyの競争力を高める、新たな価値創造日本の持つ高い技術力と品質に、東京の最前線で捉えたトレンド感を掛け合わせることで、国内外の市場で競争力を持つJ-Beauty製品を生み出します。
大規模採用を開始
東京ラボの始動に伴い、当社の新たな挑戦を共に推進していただける人材を幅広く募集いたします。募集職種は【研究開発職、商品企画職など】を予定しております。
急成長する企業のコアメンバーとして、自らのアイデアが会社の、そして業界の未来を創る実感ができる舞台です。裁量権の大きい環境で、共に市場を驚かせるようなヒット商品を生み出したいという情熱を持った方のご応募をお待ちしております。
代表コメント
株式会社ベイコスメティックス 代表取締役社長 加藤聡太
1991年生まれ。東京大学経済学部卒業。
新卒で電通入社後、ストラテジックプランナーとして花王やトヨタなどの企業を担当。
2021年より株式会社MDにてマーケティングコンサル事業の責任者として数十社を支援。
化粧品開発において市場分析や顧客分析をもとにした売れる商品企画や販売プランを提案。
創業者コメント
創業以来、私たちは『ただつくるだけでは、本当の意味でお客様を幸せにすることはできない』という信念のもと、マーケティングの力で“売れる“商品づくりにこだわってきました。大阪の自社工場で着実に実績を積み重ね、今、第二の創業期とも言える成長の時を迎えています。
『東京ラボ』の設立は、この成長をさらに加速させるための、未来への投資です。ここは、世界中の人々を驚かせるような、新しいJ-Beautyが生まれる震源地となります。変化を恐れず、常識を覆すような挑戦がしたい。そんな熱意を持つ仲間と共に、化粧品を通じて社会に新たな価値を届けられることを、心から楽しみにしています。
会社概要
会社名：株式会社ベイコスメティックス
資本金：\15,000,000
代表者：加藤 聡太
所在地：〒598-0062 大阪府泉佐野市下瓦屋3-3-27
設立：2023年12月
製造業許可番号：27CZ200998
製造販売業許可番号：27C0X01199
本件に関するお問い合わせ先
株式会社ベイコスメティックス
TEL：03-6823-7543
E-mail：contact@baycosme.com
コーポレートサイト：https://baycosme.com/