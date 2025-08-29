セメダイン「D はがせる固定剤」が第61回 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025 新商品コンテストの新商品部門『経済産業省 製造産業局長賞』を受賞

セメダイン株式会社

セメダイン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：水澤伸治）が2025年5月に発売した「D はがせる固定剤」が、第61回 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2025 新商品コンテストの新商品部門において、「経済産業省 製造産業局長賞」を受賞しました。

D はがせる固定剤 17g（ブリスター/箱）

JAPAN DIY HOMECENTER SHOW2025は、一般社団法人 日本DIY・ホームセンター協会が主催するDIY・ホームセンター業界最大の総合展示会で、2025年8月21日(木)～23日(土)の3日間、幕張メッセで開催されました。

新商品コンテストは、出展社を対象に、住まいと暮らしを豊かにするDIY、ホームセンター関連商品を広く募集し、有識者・業界関係者の審査や一般来場者の投票によって選ばれた優秀商品を表彰するコンテストです。今年は「新商品部門」と「海外部門」の２部門が設立され、受賞しました新商品部門「経済産業省 製造産業局長賞」は有識者・業界関係者の審査・投票により決定されました。

この度受賞しました「D はがせる固定剤」は、強力に固定できるのに“キレイにはがせる“新カテゴリーの商品です。

日常の生活を快適にする様々な固定用途にご使用いただけます。さらに、防犯グッズの取り付けや、宅配ボックスなどの屋外用品の固定といった防犯対策、その他防災対策にもご使用いただけます。本製品はこの他にもアイデア次第で更に可能性が広がる１本です。



受賞製品「D はがせる固定剤」製品詳細ページ：

https://www.cemedine.co.jp/home/products/D/D.html

新商品コンテスト結果発表（公式サイト）：

https://diy-show.com/compe_result

【セメダイン株式会社について】

セメダインは「つけるが、価値。」をミッションとし、カネカグループの一員として、モビリティ、インダストリー、エンジニアリング、コンストラクションの各分野で、接着技術をものづくりのソリューション技術として提供し、設計と現場のイノベーションに貢献しています。また、ものづくり人材の育成を願い、「高専ロボコン」「小学生ロボコン」のイベント協賛を通じ、未来のエンジニアを支援する活動も行っています。