髪本来の美しさを、“未傷※１“ケアで引き出す。髪表面にナノレベルでアプローチする新発想ヘアケアブランド『エクラリティ』誕生。

株式会社アリミノ

株式会社アリミノ（東京都新宿区、代表取締役社長 田尾大介）は、2025年9月4日（木）、新ヘアケアブランド『エクラリティ』を発売します。従来の髪の補修だけにとどまらず、髪を傷つきにくくする“未傷（みしょう）※1”というダメージケアの常識を覆す新発想で、髪本来が持つ美しさを引き出します。

※1髪表面をナノレベルの油膜を用いて傷つきにくく保護すること

■開発背景

ブリーチやヘアカラーが日常的に楽しまれるようになった一方、当社社内調査では「施術のたびに手触りが変わる」「色がすぐに抜けてしまう」「ツヤが失われていく」といった悩みも増えており、美容師からも「お客さまのヘアデザインを叶えながら、髪の質感も保ちたい」という声が数多く寄せられています。

当社では、長年にわたる毛髪研究の中で髪の最表面にある脂質成分「18-MEA」に注目。この成分の減少が、キューティクルの乱れや褪色、乾燥など多くの問題につながることがわかりました。当社独自の新処方技術「ダイヤボンドMEA」による、髪を外側から守り傷つきにくくする「未傷※1」という、髪表面へのナノレベルのアプローチで、従来の内部補修中心のヘアケアではカバーしきれなかった課題に対応します。

施術後の仕上げで一時的に髪のコンディションを整えるのではなく、根本的にダメージが生じにくいようにするために開発された、デザインのためのヘアケアブランド『エクラリティ』。美容師によるサロンケアとホームケアの両面から、髪本来の美しさを引き出します。

■新技術ダイヤボンドMEAとは

髪の美しさを根本から見直す、当社独自の新たな処方技術です。着目したのは、髪のツヤや手触りを左右する最表面の脂質成分「18-MEA」。18-MEAには、キューティクルの表面を覆い、さまざまな外的ダメージから髪を保護するシールドのような役割がありますが、水分や紫外線で乱れ、ヘアカラーやブリーチなどによって簡単に減ってしまいます。

「ダイヤボンドMEA」は、ダメージを受けた後に補修をするだけではなく、髪を傷つきにくくする“未傷※1”という新発想のもと開発されました。18-MEAの類似成分※２がナノレベルでアプローチし、水や薬剤にも負けない構造を形成。水洗や薬剤によるダメージからキューティクルを保護しつつ、ヘアカラー剤の脱染脱色は邪魔せずに、水を弾きやすく健やかな髪の印象へと導きます。

※2クオタニウム-33（補修）

※イラストは全てイメージです。■特長

シャンプー・トリートメント・アウトバスそれぞれ３種のラインナップ。シャンプー・トリートメントは、求める仕上がりの質感や髪の毛の悩み別で選べる３タイプを用意。「ダイヤボンドMEA」による髪最表面のケアをご自宅でも体験でき、使う度にツヤを増し、カラーやブリーチの仕上がりも持続します。カラー後の髪に最適なアウトバスは、目指すスタイルや髪の悩みに合わせた使い分けで、カラーやブリーチの仕上がりを際立たせます。

［インバスアイテム（画像左から）］

CXグロウ：毛先までサラサラな髪へ

（アイリスとペアーを基調とした瑞々しい香り）

リポソームセラミド※3（補修）を配合。軟毛や絡まりやすい細毛を、根元から毛先まで均一なサラサラ質感とツヤのある髪に導きます。

※3セラミドNP、セラミドNG、セラミドAP

HXモイスチャー：やわらかにまとまる髪へ

（アイリスとペアーを基調とした瑞々しい香り）

高吸着マイクロヒアル※4（保湿）を配合。ゴワついた髪に潤いをもたらし、毛先まで広がりを抑えたしっとりやわらかな髪に導きます。

※4加水分解ヒアルロン酸

フォーブリーチ：特に傷んだ髪へ

（アイリスとペアーを基調とした瑞々しい香り）

シャンプーには摩擦低減オイル※5（保湿）、トリートメントにはアミノアンカー※6（保湿）を配合。枝毛・切れ毛をケアし、カラーを保ちつつ、ツヤのあるしっとりとした髪に導きます。

※5 PEG-7グリセリルココエート ※6アモジメチコン

［アウトバス（画像左から）］

ダイヤボンドフォース（ミスト）：色落ちしにくく美しく保つ

（濡れて広がるジャスミンとペアーを基調とした香り）

色落ち、湿気、紫外線、乾燥、摩擦、ツヤ感の低下など、１本で６役を担うカラー直後のお守り的ミスト。さまざまな悩みに対応して髪をガードし、ダメージしにくくツヤのある髪に導きます。

ダイヤボンドセラム（オイル）：カラーのツヤを美しく

（濡れて広がるジャスミンとペアーを基調とした香り）

根元から毛先まで、均一にツヤめくサラサラ質感へ。水の中でより密着する処方のため、タオルドライ後に塗布することで、よりしっかりコーティングできます。

ダイヤボンドエマルジョン（ミルク）：カラー後にゴワつく髪をまとめる

（リリーとサンダルウッドを基調とした穏やかな香り）

リポソーム化した美容成分※3が、髪の内部に水分を抱え込み、潤いの持続をサポート。ツヤとまとまりを両立した、やわらかなスタイルへと導きます。

■製品容量・価格（美容室専売品）[表: https://prtimes.jp/data/corp/48139/table/63_1_56a9c6a04f2fb30e1be42a7473c5cb11.jpg?v=202508300655 ]

■ 製造販売元 株式会社 アリミノ https://www.arimino.co.jp/■ お客さま窓口 TEL：0120-945-334