ナノ・ユニバースが音とファッションで魅せる。「BEAT REACTION」第2弾　Whyte×新東京が登場

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開するファッションブランド「ナノ・ユニバース」は、2025年8月29日（金）にオフィシャルYouTubeチャンネルにて、音楽番組「BEAT REACTION（ビート・リアクション）」の第二弾を配信いたします。

「BEAT REACTION」は、“ファッションと音楽のクロスオーバー”をテーマに、アーティストによるライブパフォーマンスと、ナノ・ユニバースが提案するスタイリングや映像演出が融合する、新感覚のカルチャーコンテンツです。

「BEAT REACTION」とは

「ファッション×音楽」をテーマにしたナノ・ユニバースの新プロジェクト。“ビート（BBEAT）”と“化学反応（REACTION）”を掛け合わせ、異なるジャンルのアーティストたちのリアルなセッションを届けていく新感覚プログラムです。音楽とスタイルが交差する瞬間を、ぜひ体感ください。

■出演アーティストプロフィール

Whyte

顔の半分近くを大きな帽子とサングラスで覆った歌姫?te(Whyte)は、ハスキーでゆったりとしたボーカルを際立たせるチルポップ(low-fi Hip-hopとチルビーツ)、R&B、Jazzのスタイルをブレンドした楽曲を発表して以降、台湾の音楽シーンでセンセーションを巻き起こしている。英語、中国語に加えその他の言語も織り交ぜて歌う彼女の楽曲は、物理的な境界線を超え世界のオーディエンスを魅了している。

新東京

新東京2021年結成、ギターレスバンド「新東京」。リズミカルで洗練されたキーボードの旋律を中心に、テクニックに定評のあるベースとドラムが疾走感のあるリズムを刻む。メンバーの個性と、上品かつ鋭角なセンスとユーモアが交じり合い、都会的な新時代J-POPを鳴らす。結成わずかにも関わらず、 全世界累計で500件以上のプレイリストへの採用実績を誇り、「関ジャム完全燃焼SHOW」や、「バズリズム02」などの人気音楽TV番組でもピックアップされ注目を集める。「SUMMER SONICソニックステージ」のオープニングアクトにも大抜擢。韓国や台湾の音楽フェスティバルへの参加で早くも海外進出を実現させるなど、驚異的なスピードでグローバルに躍進中。2023年7月には、ROOKIE AGO-G Oで応募約3500組の中でグランプリを獲得、翌年の「FUJI ROCK FESTIVAL」ではメインステージでの出演を果たした。

2025年4月、ボーカルの脱退に伴い、新体制に向けた準備期間へ移行。今後の展開に向けて体制を整えている。

■公開情報

番組名：BEAT REACTION（ビート・リアクション）

配信日：2025年8月29日（金）

配信場所：ナノ・ユニバース 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UC25uPPxGC4PJYJ-hdvDv5sA

■関連リンク

■ナノ・ユニバース オフィシャルInstagramアカウント

https://www.instagram.com/nanouniverse_official/

■ナノ・ユニバース オフィシャルECサイト

https://store.nanouniverse.jp/?td_seg=tds474107tds474108tds511303tds749346(https://store.nanouniverse.jp/?td_seg=tds474107tds474108tds511303tds749346)