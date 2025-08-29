¡ØNumero TOKYO¡ÙÈ¯¤ÎÃ»²Î½¸¡ØÎø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù ¤¬ uka¤ÈÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¡¡¤¯¤É¤¦¤ì¤¤¤ó¤µ¤ó¡¢À÷ÌîÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·Ã»²ÎÉÕ¤¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÅÐ¾ì
¢¨¥¤¥áー¥¸¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î½ñÀÒ¡¢¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È°ìÉô°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»¨»ïNumero TOKYO¤ÎÏ¢ºÜ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ã»²Î½¸¡ØÎø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤¬¡¢¥Èー¥¿¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢uka¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢uka¤è¤ê¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ØÎø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤Ï¡¢ºî²È¡¦¤¯¤É¤¦¤ì¤¤¤ó¤µ¤ó¤È²Î¿Í¡¦À÷ÌîÂÀÏ¯¤µ¤ó¤¬¡ÖÎø¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÄ©¤ó¤À»¨»ï¡ØNumero TOKYO¡Ù¤ÎÃ»²ÎÏ¢ºÜ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤ò²Ã¤¨¤¿½ñÀÒ¡£Æó¿Í¤¬ËÂ¤°¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é±ü¿¼¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡¢²»¡¦Æ÷¤¤¡¦¼¾ÅÙ¤Þ¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤ò»ý¤Á¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¯¤É¤¦¤µ¤ó¤ÈÀ÷Ìî¤µ¤ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¹á¤ê¤Î¡Öuka nail oil¡×2¼ï¤¬¡¢Ã»²Î½¸¤ÎÁõÃú¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸Æâ¤Ë¤Ï¤¯¤É¤¦¤µ¤ó¤ÈÀ÷Ìî¤µ¤ó¤¬¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¤Î¹á¤ê¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Ã»²Î¤ÎÃ»ºý¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¤«¤é¡¢¤¯¤É¤¦¤µ¤ó¤ÈÀ÷Ìî¤µ¤ó¤¬¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¥æ¥º¤ä¥Ò¥Î¥¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ë¹á¤ë¡Ö7:15¡×¤È¥é¥Ù¥ó¥Àー¤È¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤¬´Å¤¯Ì´¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¹¬Ê¡´¶¤ØÍ¶¤¦¡Ö24:45¡×¡£
¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÈÃ»ºý¤ÏÃ»²Î½¸¡ØÎø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤ÎÁõÃú¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ÎËÌ²¬À¿¸ã¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£Ã»²Î½¸¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¤Ç¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Ã»²Î½¸¤È¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¤Î¤´¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò³«ºÅ¡£uka¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥Í¥¤¥ë¥±¥¢ÀìÌç¥µ¥í¥óÊ»Àß¤Î¥¹¥È¥¢uka store / Care & Share¡Ê¥¦¥« ¥¹¥È¥¢ / ¥±¥¢ & ¥·¥§¥¢¡Ë¤¬¡¢¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¤ÎBUNKITSU TOKYO¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤À¤óuka¤ÎÀ½ÉÊ¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¯¤É¤¦¤µ¤ó¤ÈÀ÷Ìî»á¤µ¤ó¤¬ukaÂåÉ½¤ÎÅÏîµµ¨Êæ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Îø¤ò¤·¤¿¤È¤¤ËÁê¼ê¤Ë¤Õ¤ì¤ëÂçÀÚ¤Ê¡È¼ê¡É¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
¤¯¤É¤¦¤ì¤¤¤ó¡¢À÷ÌîÂÀÏ¯¡¢ÅÏîµµ¨ÊæÃ»²Î½¸¡ØÎø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡ßuka¥³¥é¥ÜµÇ°¥Èー¥¯¥·¥çー
- Æü»þ¡§2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¡¡17:00～¡Ê³«¾ì16:30¡Ë
- ²ñ¾ì¡§BUNKITSU TOKYO¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-21-2 ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡¡South¡¡5F¡Ë
- ½Ð±é¡§¤¯¤É¤¦¤ì¤¤¤ó¡¢À÷ÌîÂÀÏ¯¡¢ÅÏîµµ¨Êæ
- Äê°÷¡§38Ì¾¡ÊÍ½Äê¡Ë
- ±þÊçÊýË¡¡§uka¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ôÉÕ¤¤ÎÃ»²Î½¸¡ØÎø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯▶︎
- ¡ØÎø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡Üuka nail oil 7:15 Îø¤Î¤¹¤Ù¤Æ for Numero TOKYO set
https://uka.co.jp/ukakau/c0199538(https://uka.co.jp/ukakau/c0199538)
- ¡ØÎø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡Üuka nail oil 24:45 Îø¤Î¤¹¤Ù¤Æ for Numero TOKYO set
https://uka.co.jp/ukakau/c0199539(https://uka.co.jp/ukakau/c0199539)
¢¨¹ØÆþ¸å¤ËÆÏ¤¯¥áー¥ë¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ç¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ç¤ªÅÏ¤·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥áー¥¸¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È°ìÉô°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
uka nail oil Îø¤Î¤¹¤Ù¤Æ for Numero TOKYO 7:15
5mL 3,600±ß(ÀÇ¹þ3,960±ß)
¡ØÎø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡Üuka nail oil 7:15 set
5,300±ß¡ÊÀÇ¹þ5,830±ß¡Ë
uka nail oil Îø¤Î¤¹¤Ù¤Æ for Numero TOKYO 24:45
5mL3,900±ß(ÀÇ¹þ4,290±ß)
¡ØÎø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù¡Üuka nail oil 24:45 set
5,600±ß¡ÊÀÇ¹þ6,160±ß¡Ë
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¡ØÎø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡Ù
¡¦ºî¼Ô¡§¤¯¤É¤¦¤ì¤¤¤ó¡¡À÷ÌîÂÀÏ¯
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯9·î19ÆüÍ½Äê
¡¦Äê²Á¡§1,870±ß¡ÊËÜÂÎ1,700±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
¡¦ISBN¡§9784594101138
¡¦ÂÎºÛ¡§»ÍÏ»ÈÇ
¡¦È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒÉÞ·¬¼Ò
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¤¯¤É¤¦¤ì¤¤¤ó
1994Ç¯¡¢´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô½Ð¿È¡¦ºß½»¡£ºî²È¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¤«¤é¾®Àâ¡¢³¨ËÜ¡¢Ã»²Î¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£²Î¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥³¥¹¥â¥¹Ã»²Î²ñ¤Ë½êÂ°¤·¡¢2025Ç¯¤ËÂè62²ó¶Í¤Î²Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£²Î½¸¤Ë¡Ø¿åÃæ¤Ç¸ýÅ«¡Ù¡Êº¸±¦¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£ÃæÊÓ¾®Àâ¡ØÉ¹Ãì¤ÎÀ¼¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÇÂè165²ó³©Àî¾Þ¸õÊä¤Ë¡£¶áÃø¤Ë¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø¥³ー¥Òー¤Ë¥ß¥ë¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°¦¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÅòµ¤¤ò¿©¤Ù¤ë¡Ù¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥Úー¥¸¡Ë¡¢¾®ÀâºîÉÊ½¸¡Ø¥¹¥Îー¥Éー¥à¤Î¼Î¤Æ¤«¤¿¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
À÷ÌîÂÀÏ¯¡Ê¤½¤á¤Î¡¦¤¿¤í¤¦¡Ë
1977Ç¯¡¢°ñ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÂçºåÉÜºß½»¡£²Î¿Í¡£¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤ËÃ»²Î·ë¼Ò¡Ö¤Þ¤Ò¤ëÌî¡×¤ËÆþ²ñ¡£Âè°ì²Î½¸¡Ø¤¢¤ÎÆü¤Î³¤¡Ù¡ÊËÜ°¤Ìï½ñÅ¹¡Ë¤ÇÂè18²óÆüËÜ²Î¿Í¥¯¥é¥Ö¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2015Ç¯ÅÙE¥Æ¥ì¡Ø£Î£È£ËÃ»²Î¡ÙÁª¼Ô¡£16Ç¯¤ËÂèÆó²Î½¸¡Ø¿Íµû¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢21Ç¯¤Ë¸½ÂåÃ»²Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ø¤¢¤ÎÆü¤Î³¤¡Ù¡¢23Ç¯¤ËÂè»°²Î½¸¡Ø½éÎø¡Ù¡Ê¶¦¤Ë½ñæè´¦´¦Ë¼¡Ë¤ò½ÐÈÇ¡£Ã»²ÎÆ±¿Í»ï¡Ö³°½Ð¡×¡ÖÀ¾±»¡×Æ±¿Í¡£¡Ö¤Þ¤Ò¤ëÌî¡×ÊÔ½¸°Ñ°÷¡£
¢¡½ñÀÒ¤ÎÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼ÒÉÞ·¬¼ÒNumero TOKYOÊÔ½¸Éô°¸
numero@fusosha.co.jp