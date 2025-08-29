「スーツアップ」、デジタルマーケティングのタスク雛型を監修

ポップコーン株式会社

ポップコーン株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：大澤 陽平）は、


プロジェクト管理ツール「スーツアップ」において、デジタルマーケティングのタスク雛型を監修したことをお知らせします。



株式会社スーツ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小松 裕介）は、毎日続けられるプロジェクト管理ツールの経営支援クラウドとして、スーツアップを提供しています






１．デジタルマーケティングのタスク雛型概要



ポップコーン株式会社（以下「当社」といいます。）は、スーツアップにおいてデジタルマーケティングのタスク雛型を監修・提供いたしました。






これにより、企業の皆さまは B to B / B to C を問わず、WEB広告、SEO、SNS運用、コンテンツマーケティング、自社ECやモールECといった幅広いデジタルマーケティング業務を効率化することが可能となります。



スーツアップは2024年4月よりβ版をサービス提供しております。


従来のα版から進化し、タスク・組織・コミュニケーションおよび分析機能に加えて、表計算ソフトにはないタスク雛型、期限通知や定型タスクといった「チームでのタスク管理をかんたんに毎日続けられる」機能を搭載しました。



その中でも、タスク雛型機能はスーツアップのコンセプト「かんたん！毎日続けられる！チームのタスク管理」を象徴する機能です。


弁護士、公認会計士、経営コンサルタントなど各分野の専門家とAIが共同で作成した多数の雛型を提供しています。



これにより、知識や経験が十分でない方でも、簡単にタスクを設定できるようになります。2025年8月時点で、タスク雛型の累計登録数は5,000個を超えます



今回当社が監修したデジタルマーケティングのタスク雛型は、協力会社の選定から始まり、リスティング広告、リターゲティング広告、SNS広告、ネット動画広告、アフィリエイト広告といったWEB広告領域はもちろん、SEO、SNS運用、コンテンツマーケティング、自社EC、モールECに至るまで、デジタルマーケティング全般をカバーしています。さらに、各タスクの詳細については、当社のコンサルティングを受けていただくことで、より円滑にご活用いただけます。



当社はマーケティング領域に特化したスタートアップ企業であり、自社メディア事業やクライアント企業への幅広いマーケティング支援を通じて培った知見を活かし、本タスク雛型を制作いたしました。



今後もポップコーン株式会社は、各業界のプロフェッショナルと連携しながら、スーツアップをはじめとするツールや仕組みを通じて、中小・中堅企業やスタートアップの労働生産性向上に貢献してまいります





会社概要


商　　　号　：　株式会社スーツ（Suits Inc.）
代　表　者　：　代表取締役社長CEO　小松 裕介


事 業 内 容　：　経営支援クラウド事業、経営支援事業、投資銀行事業


設立年月日　：　2022年12月1日
資　本　金　：　10,000,000円（累計資金調達額213,000,030円）


株　　　主　：　経営陣、mint、グリーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合、スーツ応援ファンド1号有限責任事業組合、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社GOF


本店所在地　：　東京都千代田区九段南4丁目6番13号ニュー九段マンション301号
　　　　　　　　TEL ： 03-6228-1390　　FAX ： 03-6733-7870
U　R　L　　：　https://suits.co.jp


運営サイト　：


　タスク管理なら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/blog/15851)


　プロジェクト管理なら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/blog/12156)


　ToDoリストなら経営支援クラウド「スーツアップ」(https://suitup.jp/blog/8779)




会社概要


商　　　号　：　ポップコーン株式会社
本店所在地　：　〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-5 601
代　表　者　：　代表取締役　大澤陽平
U　R　L　　：　https://ppcn.co.jp/
設立年月日　：　2018年2月1日
事 業 内 容　：　電話占いなら「マイシル(https://ppcn.co.jp/myshiru)」


　　　　　　　　当たる占い師を知るなら「マイシル占いポータル(https://ppcn.co.jp/fortune/)」


　　　　　　　　リードの作り方なら「リード獲得の内製化ポータル(https://ppcn.co.jp/b2b)」


　　　　　　　　お金のことなら「お金ぽっぷのーと(https://ppcn.co.jp/money)」


　　　　　　　　大学を知るなら「大学パワーランキング(https://powerranking.jp)」


　　　　　　　　市町村を知るなら「市町村パワーランキング(http://citypower.jp)」


　　　　　　　　弁護士事務所を知るなら「法律パワーランキング(https://spotvio.jp)」