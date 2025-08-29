「スーツアップ」、デジタルマーケティングのタスク雛型を監修

ポップコーン株式会社

ポップコーン株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：大澤 陽平）は、

プロジェクト管理ツール「スーツアップ」において、デジタルマーケティングのタスク雛型を監修したことをお知らせします。

株式会社スーツ（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長CEO：小松 裕介）は、毎日続けられるプロジェクト管理ツールの経営支援クラウドとして、スーツアップを提供しています

１．デジタルマーケティングのタスク雛型概要

ポップコーン株式会社（以下「当社」といいます。）は、スーツアップにおいてデジタルマーケティングのタスク雛型を監修・提供いたしました。

これにより、企業の皆さまは B to B / B to C を問わず、WEB広告、SEO、SNS運用、コンテンツマーケティング、自社ECやモールECといった幅広いデジタルマーケティング業務を効率化することが可能となります。

スーツアップは2024年4月よりβ版をサービス提供しております。

従来のα版から進化し、タスク・組織・コミュニケーションおよび分析機能に加えて、表計算ソフトにはないタスク雛型、期限通知や定型タスクといった「チームでのタスク管理をかんたんに毎日続けられる」機能を搭載しました。

その中でも、タスク雛型機能はスーツアップのコンセプト「かんたん！毎日続けられる！チームのタスク管理」を象徴する機能です。

弁護士、公認会計士、経営コンサルタントなど各分野の専門家とAIが共同で作成した多数の雛型を提供しています。

これにより、知識や経験が十分でない方でも、簡単にタスクを設定できるようになります。2025年8月時点で、タスク雛型の累計登録数は5,000個を超えます

今回当社が監修したデジタルマーケティングのタスク雛型は、協力会社の選定から始まり、リスティング広告、リターゲティング広告、SNS広告、ネット動画広告、アフィリエイト広告といったWEB広告領域はもちろん、SEO、SNS運用、コンテンツマーケティング、自社EC、モールECに至るまで、デジタルマーケティング全般をカバーしています。さらに、各タスクの詳細については、当社のコンサルティングを受けていただくことで、より円滑にご活用いただけます。

当社はマーケティング領域に特化したスタートアップ企業であり、自社メディア事業やクライアント企業への幅広いマーケティング支援を通じて培った知見を活かし、本タスク雛型を制作いたしました。

今後もポップコーン株式会社は、各業界のプロフェッショナルと連携しながら、スーツアップをはじめとするツールや仕組みを通じて、中小・中堅企業やスタートアップの労働生産性向上に貢献してまいります

会社概要

商 号 ： 株式会社スーツ（Suits Inc.）

代 表 者 ： 代表取締役社長CEO 小松 裕介

事 業 内 容 ： 経営支援クラウド事業、経営支援事業、投資銀行事業

設立年月日 ： 2022年12月1日

資 本 金 ： 10,000,000円（累計資金調達額213,000,030円）

株 主 ： 経営陣、mint、グリーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル7号投資事業有限責任組合、スーツ応援ファンド1号有限責任事業組合、マラトンキャピタルパートナーズ株式会社、株式会社GOF

本店所在地 ： 東京都千代田区九段南4丁目6番13号ニュー九段マンション301号

TEL ： 03-6228-1390 FAX ： 03-6733-7870

U R L ： https://suits.co.jp

会社概要

商 号 ： ポップコーン株式会社

本店所在地 ： 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-5 601

代 表 者 ： 代表取締役 大澤陽平

U R L ： https://ppcn.co.jp/

設立年月日 ： 2018年2月1日

