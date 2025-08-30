なとり、YouTube Music WeekendでMVを初公開した新曲「非常口 逃げてみた」をゲリラリリース！
音楽クリエイターのなとりが、本日8月30日(土)に新曲「非常口 逃げてみた」を告知無しの完全サプライズにて配信リリースした。
「非常口 逃げてみた」ジャケット画像
本楽曲は8/29-31に開催されているYouTubeMusicWeekend内にて初めてなとりがヘッドライナーを務めるとともに、その配信中にMVがゲリラ公開された楽曲となっている。
ミュージックビデオはイラストレーターのiimememeが担っており、なとりと思しきキャラクターが何者かから追われる不穏なアニメーションが描かれている。
なお、映像監督はなとりのMVを過去にも複数手掛けている深山詠美が担っている。
そして、なとりは2025年10月から台北、バンコク、ソウル、上海、北京の5都市を巡る自身初の海外ツアー「natori ASIA TOUR 2025」の実施を発表している。台北・ソウル公演はすでにチケットがソールドアウトしており、現地からは待望の声が上がっている。
そして、2026年2月18日、19日（18日は追加公演）には日本武道館での単独公演「深海」も2日間開催決定しているほか、19日の元公演はすでにチケットがソールドアウト、その圧倒的な人気を証明している。
◼️2025年8月30日(土)リリース「非常口 逃げてみた」
Streaming / DL : https://natori.lnk.to/NOEMERGENCYDOOR
Music Video : https://youtu.be/Ou-dGbXLZa8
◼️ライブ情報
「natori ASIA TOUR 2025」
2025年10月26日（日） ＜SOLD OUT＞
台北 Taipei / Zepp New Taipei
INFO:
大鴻藝術BIG ART / contact@abigart.com / 月～金 11:00 ～18:00
https://www.facebook.com/bigart.tw
2025年11月8日（土）
バンコク Bangkok / Union Hall
INFO:
Avalon Live / https://www.facebook.com/share/16GZXPr8jH/?mibextid=wwXIfr
2025年11月21日（金）＜追加公演／SOLD OUT＞
2025年11月22日（土）＜SOLD OUT＞
ソウル Seoul / YES24 LIVE HALL
INFO:
LIVET：hello@wanderloch.com
Ticket：https://to.livet.one/natori
2025年11月28日（金）
上海 Shanghai / VAS est
2025年11月30日（日）
北京 Beijing / FULLOF LIVEHOUSE
※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止
No recording or video equipment (including mobile phones) allowed.
◼️日本武道館公演 ライブ情報
なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」
2026年2月18日(水) 日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30＜追加公演＞
2026年2月19日(木) 日本武道館 開場 17:30 / 開演 18:30
指定席：\8,500(税込) / 指定席(U-22割) \7,500(税込)
ぴあ https://w.pia.jp/t/natori-2526/
e+ https://eplus.jp/natori/(https://eplus.jp/natori/)
ローチケ https://l-tike.com/natori/
他公演詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
https://natori-official.com/
■U-NEXT 配信情報
「劇場～再演～」パシフィコ横浜公演（2024年10月19日開催）現在配信中
詳細 https://t.unext.jp/r/natori
【なとり Profile】
作詞・作曲・アレンジまでをこなす、音楽クリエイター。
2000年代POPSとネットカルチャーの音楽に影響を受け、2021年より音楽活動を開始。2022年にリリースされた「Overdose」はストリーミング4億回再生を突破、2023年リリース「フライデー・ナイト」は1億回再生を記録。さらに2024年4月リリース「絶対零度」は8,000万回再生を突破し、ヒット曲を生み出し続けている。昨年はホールツアーを開催、さらに今年はZeppツアー、来年は日本武道館公演が決定している。
＜なとり SNS/HP＞
・TikTok : https://www.tiktok.com/@siritoriyowai_
・YouTube : https://www.youtube.com/channel/UC4GXMHCwmONp6XFRB5SayAg(https://www.youtube.com/channel/UC4GXMHCwmONp6XFRB5SayAg)
・X : https://twitter.com/Siritoriyowai_
・Instagram : https://www.instagram.com/siritoriyowai_/?hl=ja
・X(Official Account)：https://twitter.com/natori_office
・Instagram(Official Account)：https://www.instagram.com/natori_office_inc/
・Official HP：https://natori-official.com/