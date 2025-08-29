SUSHI TOP MARKETING³«È¯¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ØNIGIRI AI¡Ù¡¢ÅÅÄÌ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¢¤·¤¢¤È2.0¡×¤ËºÎÍÑ
¡¡SUSHI TOP MARKETING³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÆÁ±Ê ÂçÊå¡¢°Ê²¼¡ÖSUSHI TOP MARKETING¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅÅÄÌ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§º´Ìî ·æ¡Ë¤¬2025Ç¯8·î6Æü¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¸ÜµÒ¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¢¤·¤¢¤È2.0¡×¤Ë¡¢Åö¼Ò³«È¯¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ØNIGIRI AI¡Ù¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØNIGIRI AI¡Ù¤Ï¡¢NFTÇÛÉÛ¤òÄÌ¤¸¤¿¹ÔÆ°¥Çー¥¿¡Ê¥Èー¥¯¥ó¥°¥é¥Õ¡Ë¤ò²òÀÏ¤·¡¢¡Ö¸½¾õÇÄ°® ¢ª Ê¬ÀÏ¡¦Æ¶»¡ ¢ª »ÜºöÄó°Æ¡×¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥Èー¥¯¥ó¥°¥é¥Õ¤ÎÍý²ò¤È³èÍÑ¤òÃ¯¤Ë¤Ç¤â¿È¶á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¢¤·¤¢¤È2.0¡×¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Ï¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ò¤Þ¤¿¤¤¤ÇÂ¿ÁØ²½¤·¡¢ÉôÌç¤ä¥Á¥ã¥Í¥ë¤´¤È¤Ë¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤¬Ê¬»¶¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Á´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¨»þÈ½ÃÇ¤ä²£ÃÇÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¿×Â®¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤¬¡¦¤¤¤Ä¡¦¤É¤³¤Ç¡¦²¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤«¡×¤ò¡¢´ÊÊØ¤Ë²£ÃÇÅª¤Ê¾õ¶·ÇÄ°®¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ØNIGIRI AI¡Ù¡ÊÆÃµö½Ð´êÃæ¡Ë¤Ï¡¢NFTÇÛÉÛ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¹ÔÆ°¥Çー¥¿¡Ê¥Èー¥¯¥ó¥°¥é¥Õ¡Ë¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢·ÑÂ³À¤ä²óÍ·À¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÍ×»ØÉ¸¤ò¡¢Ê¬ÀÏ¥Äー¥ë¤Î³Ø½¬¤äÊ£»¨¤ÊÁàºî¤Ê¤·¤Ç¼«Æ°Ãê½Ð¡£ÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¸½¾ì¤Ç³è¤«¤»¤ëÆ¶»¡¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥óÄó°Æ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¢¤·¤¢¤È¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢NFTÇÛÉÛ¤òÄÌ¤¸¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÀß·×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö2.0¡×¤Ç¤ÏSaaS·¿¤ÇÄó¶¡¤·¡¢NFT¤ÎºîÀ®¡¦È¯¹Ô¤äAI¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤òÅëºÜ¡£Ä¾´¶Åª¤ÊÊ¬ÀÏ¡¦²Ä»ë²½¤ä¼«Æ°¥ì¥Ýー¥È¤Ç¡¢¸½¾ì¼çÆ³¤ÎPDCA¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØNIGIRI AI¡Ù¡ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ë¤ÎÌò³ä¡¦Äó¶¡²ÁÃÍ¡¡
1. ¸½¾õÇÄ°® ¢ª Ê¬ÀÏ¡¦Æ¶»¡ ¢ª »ÜºöÄó°Æ¤Î°ì´Ó»Ù±ç
¡¡»Üºö¤ä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò²£ÃÇ¤·¤Æ¥æー¥¶ー¹ÔÆ°¤ò²òÀÏ¤·¡¢°Õ»×·èÄê¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Ç
¡¡»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
2.¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¸½¾õÇÄ°®¤È²Ä»ë²½
¡¡¥æー¥¶ー¹ÔÆ°¥Çー¥¿¤«¤é¼èÆÀ»þ´ÖÂÓ¡¦¼èÆÀ½ç½ø¡¦·ÑÂ³Î¨¤Ê¤É¤ò¿ôÃÍ²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤âÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯
¡¡¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë·Á¤Ç¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥º¤·¤Þ¤¹¡£
3.¥Ú¥ë¥½¥ÊÀß·×¤È¹ÔÆ°Æ¶»¡
¡¡¹ÔÆ°·¹¸þ¤«¤é¸ÜµÒÆÃÀ¡Ê¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ë¤ò¿äÄê¤·¡¢´Ø¿´ÎÎ°è¤ä¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÊ¬ÀÏ¡£ÆÀ¤é¤ì¤¿¥æー¥¶ー
¡¡Áü¤ò´ð¤Ë¡¢»ÜºöÀß·×¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤ÎÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
4.»ÜºöÀß·×¤ÈÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±
¡¡¿·µ¬³ÍÆÀ¡¢¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡¢¥¯¥í¥¹¥»¥ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥»¥ë¤Ê¤ÉÌÜÅªÊÌ¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê»Üºö°Æ¤òÄó¼¨¡£KPI²¾Àâ¤ä. ¡¡´üÂÔ¸ú²Ì¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Ë¼è¤ë¤Ù¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È¡¡
¡¡»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥Èー¥¯¥ó¥°¥é¥Õ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊ¸²½¤òÁÏ¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£NIGIRI AI¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¸²½ÁÏÂ¤¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Èó¶âÍ»ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Èー¥¯¥ó¥°¥é¥Õ¤ÎÍý²ò¤È³èÍÑ¤òÃ¯¤Ë¤Ç¤â¿È¶á¤Ë¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¢¤·¤¢¤È2.0¡Ù¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Üºö¤ä¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¥æー¥¶ー¹ÔÆ°¡ÊÅÀ¡Ë¤ò·ë¤Ó¡¢´Ø¿´¤ä¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤È¤¤¤¦¡È¥¹¥Èー¥êー¡ÊÀþ¡Ë¡É¤È¤·¤ÆÇÄ°®¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âSUSHI TOP MARKETING¤Ï¡¢¥Èー¥¯¥ó¥°¥é¥Õ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÊ¸²½ÁÏÂ¤¤Ë¸þ¤±¡¢µ»½Ñ¤ÈÂÎ¸³Àß·×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¼Â¸½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¾ðÊó
ÅÅÄÌ ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡ÖÅÅÄÌ¡¢¸ÜµÒ¹ÔÆ°Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¢¤·¤¢¤È2.0¡Ù¤òÄó¶¡³«»Ï¡×¡Ê2025Ç¯8·î6Æü¡Ë¢¨¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¢¤·¤¢¤È¡Ù¤ÎSaaS²½¡¢NFT¤ÎºîÀ®¡¦È¯¹Ô¤äAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬ÀÏ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥ÉÅù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµºÜ¡£
https://www.dentsu.co.jp/news/release/2025/0806-010925.html
