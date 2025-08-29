『海外調査』に関するお役立ち資料を無料公開！

アイブリッジ株式会社

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、リサーチやマーケティングに役立つ資料『海外調査マニュアル』を無料公開いたしました。

概要

資料のダウンロードはこちら :https://fe.research-plus.net/l/941713/2025-08-19/w16vr

海外調査の基本から、3C分析の活用、文化的配慮・調査設計の注意点、事例紹介までを網羅しています。成功のポイントを実務視点でわかりやすく解説しており、現場で使える知識と考え方が詰まった、海外調査の入門マニュアルです。

このWPを読んで分かること、できるようになること

資料に書かれていること（目次）

- 海外調査全般の基礎を知ることができる。- 海外調査を成功させるためのポイントや費用感を把握でき、実務に落とし込むための具体的なイメージを持てるようになる。- 海外調査にまつわるマニュアルを入手できる（無料ダウンロード）。

01｜海外調査とは

02｜海外調査のポイント

03｜海外調査のアウトプット例

04｜Q&A

05｜まとめ

06｜参考文献一覧

1問×1人×20円～、Freeasy Globalで海外の“声”を即キャッチ！

セルフ型アンケートツールが配信できる国と地域の数としては最多となる、28カ国14言語の国と地域のモニターに対してWeb調査を実施できるサービスです。これまで時間やコストの面で実施が難しかったプロジェクトや、迅速なデータ取得が求められる調査にも最適です。詳細はこちら(https://freeasy-survey.com/freeasyglobal/)

セルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」とは

Freeasyは、今よりもっと自由に、もっと簡単にネットリサーチを利用していただくための、24時間セルフ型アンケートツールです。

Freeasyでできること、特徴、機能、料金など、詳細はダウンロードしてご覧ください。

サービス紹介資料の無料ダウンロードはこちら(https://freeasy-survey.com/documentlist/freeasyservice/)

運営会社「アイブリッジ」について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

Freeasy（セルフ型アンケートツール）

https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト）

https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト）

https://kenshobox.net/

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト）

https://www.otoshu.com/

