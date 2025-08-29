すべての親子が笑顔でいられる社会へ コネヒト、ママリプレミアムの収益の一部を認定NPO法人チャリティーサンタへ寄付

Connehito株式会社

コネヒト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 杉井信一郎、以下「コネヒト」）は、ママ向けQ&Aアプリ「ママリ」の有料会員向けサービスであるママリプレミアムの収益の一部を、認定NPO法人チャリティーサンタ（本部：東京都千代田区、代表理事：清輔夏輝）へ寄付したことをご報告いたします。

日本最大級のママ向けQ&Aアプリ「ママリ」を運営するコネヒトと、クリスマスや誕生日など、一年を通して子どもたちに「特別な思い出」を届けるチャリティーサンタは、「家族や子どもに寄り添い、支えたい」という共通の想いを持っています。

この共通の想いを実現するために単なる寄付の関係に留まらず、事業会社とNPOの協働が生み出す価値や可能性を社会に示したいと考え、今回の対談に至りました。専門領域の異なる両者が連携することで生まれる、未来の支援の形について語り合います。ぜひご一読ください。





■対談記事

URL：https://note.com/connehito_blog/n/n0e8b23460304(https://note.com/connehito_blog/n/n0e8b23460304)

タイトル：単なる寄付を超えた共創関係へ - 子育て支援における認定NPO法人チャリティーサンタとコネヒトが対談





■お問い合わせ

本件に関するご質問等につきましては、下記の連絡先までお問い合わせください。

pr@connehito.com





■コネヒト株式会社について

家族のライフイベントにおける意思決定をITの力でサポートする会社です。子育てコミュニティアプリ「ママリ」の運営やママリユーザーの声を社会に還元する官民連携事業などを行っています。

今後、更に多様なライフイベント領域で、家族の選択の一助となるサービス提供を目指してまいります。

https://connehito.com/



・事業内容：ママ向けQ&Aアプリ／情報サイト「ママリ」の開発、運営、自治体向け子育てDX事業、自治体および企業における家族にまつわる環境整備支援

・所在地：東京都中央区築地2-11-10 MISTO Tsukiji7階

■特定非営利活動法人チャリティーサンタについて

「子どもたちに愛された記憶を残すこと」をミッションに掲げ、「子どものために大人が手を取り合う社会」を目指して活動する認定NPO法人です。 「サンタクロースの訪問活動」をはじめ、「ブックサンタ」「シェアケーキ」「シェアシネマ」など、特別な思い出を届けるための様々なプロジェクトを展開しています。