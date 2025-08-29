コスモ石油マーケティングとアラスカ航空がSAF売買契約を締結

コスモエネルギーホールディングス株式会社

コスモエネルギーホールディングス株式会社（代表取締役社長：山田 茂）のグループ会社であるコスモ石油マーケティング株式会社（代表取締役社長：高山 直樹、以下「当社」）と、アラスカ航空（サステナビリティ部門責任者：ライアン・スピース）は、持続可能な航空輸送の推進に向けてSAF（Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料）の売買契約を締結しました。SAFはアラスカ航空の子会社であるハワイアン航空が毎日運航している大阪-ホノルル路線向けに、関西国際空港で引き渡される予定です。ハワイアン航空就航便でSAFが導入されるのは今回が初めてとなります。

本契約で取引されるSAFは、2021年にNEDO（国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）の「国産廃食用油を原料とするSAF製造サプライチェーンモデルの構築」助成事業として採択され※1取り組んできたものであり、国内で初めて大規模生産される国産SAFです。持続可能な製品の国際的な認証制度「ISCC CORSIA認証」「ISCC EU認証」を取得しています※2。コスモ石油株式会社（代表取締役社長：西 克司）、日揮ホールディングス株式会社（代表取締役会長兼社長CEO：佐藤 雅之）、株式会社レボインターナショナル（代表取締役CEO：越川 哲也）の3社により設立された合同会社SAFFAIRE SKY ENERGY（代表者：高田 岳志）が製造し、2025年度よりコスモエネルギーグループを通じてアラスカ航空に供給します。

ハワイアン航空の機体 （ハワイアン航空提供）SAF製造装置（コスモ石油堺製油所内） （合同会社SAFFAIRE SKY ENERGY提供）

コスモエネルギーグループは「2050年カーボンネットゼロ」をめざし、日本初の国産SAF供給に向けてサプライチェーン構築を進めてきました。また、SAF原料への再利用を目的として、サービスステーションでの廃食用油の市民回収を展開するなど、社会全体の機運醸成も後押ししています。今後も、脱炭素化や循環型社会の実現を重要なテーマと認識し、社会的課題の解決と企業の持続的発展をめざすとともに、引き続き航空輸送におけるSAF活用を推進し、資源循環とサステナブル社会の実現に貢献していきます。

〈各社コメント〉

コスモ石油マーケティング 代表取締役社長 高山 直樹

「SAFは当社が持つ脱炭素商材の一つとして、空の脱炭素につながる重要な商品であり、世界的なネットワークを持つアラスカ航空とハワイアン航空、ならびに利用されるお客様の脱炭素に貢献できることをうれしく思います。今後とも、本取り組みをはじめとしてSAFを活用した脱炭素社会の実現を後押ししてまいります。」

SAFFAIRE SKY ENERGY 代表者 高田 岳志

「2021年より本邦政府、経済産業省資源エネルギー庁、NEDOのご支援を賜り、日揮ホールディングス株式会社、コスモ石油株式会社、株式会社レボインターナショナルと事業化を進め、”ACT for SKY”や”Fry to Fly”などの活動により、国内資源循環の大きなうねりを作り出した結果が結実したものと関係された皆様に感謝申し上げます。」

アラスカ航空 サステナビリティ部門責任者 ライアン・スピース

「ハワイアン航空は、アラスカ航空グループ傘下のもと、東京ｰシアトル路線を就航するなど日本におけるブランド・プレゼンスの発展に力を入れております。コスモからのSAFの購入も、よりブランドを強固にするために締結をいたしました。関西エリアで開発された、飛行中の排出ガスを低減するのに最も効果的な技術であるSAFを、関西国際空港での運航向けに使用できること、またコスモとパートナーになれることを非常に嬉しく思います。アラスカ航空とハワイアン航空は、米国で最も燃料効率の高いプレミアム航空会社として、 SAFへの投資、機材の刷新、運航効率の向上を通してネットゼロ炭素排出目標の達成に取り組んでまいります。」

