マイナビ転職「新入社員の意識調査（2025）」

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：土屋芳明）が運営する総合転職情報サイト『マイナビ転職』（https://tenshoku.mynavi.jp/）は、2025年に新卒入社した男女（新入社員）800名を対象に行った「新入社員の意識調査（2025）」の結果を発表しました。本調査では、新入社員の給与実態や将来のキャリアイメージ、勤続希望年数や退職代行に対する考え方などが明らかになりました。

【TOPICS】

◆2025年度新入社員の平均月収は23.4万円で昨年よりやや増加。初任給上昇の実態に対しては「嬉しい」「一人暮らしするには厳しい」などさまざまな意見【図1、2】

◆入社2カ月時点で「辞めたい」と思ったことがある人は約3割。退職代行の利用については「問題ない」の認識が8割近くにのぼる【図3、4】

◆今の会社を３年以内に退職希望する割合は男性で14.8％、女性で27.7％とほぼ2倍の差。理由は、「ライフステージに合わせて働き方を変えたいから」【図5、6】

◆将来結婚したい人は8割超、子どもがほしい人は約7割にとどまるが月収別で差も。将来のキャリアは定年まで会社員を望む人が６割超、男性の方がキャリアアップ意向は高い傾向【図7、8】

◆2025年度新入社員の平均月収は23.4万円で昨年よりやや増加。初任給上昇の実態に対しては「嬉しい」「一人暮らしするには厳しい」などさまざまな意見

新入社員の平均月収は23.4万円で前年（22.2万円）から1.2万円上昇した。

内訳をみると、前年に比べ19～21万円台の割合が7.3pt減り、25万円以上の割合は増加した。

初任給アップの風潮の影響がうかがえる。

初任給上昇についての自由回答をみると、「嬉しい」「どの業種でも底上げされていると感じる」という意見の一方で、「物価上昇や税金などで引かれあまり実感はない」「上がったのは一部の企業だけ」「一人暮らしは厳しい」との意見もみられた。

また、新入社員と中堅層の給与逆転現象について「先輩との距離を感じる」などやりづらさを感じているような意見もあった。【図1、2】

【図1】

【図2】

◆入社2カ月時点で「辞めたい」と思ったことがある人は約3割。退職代行の利用については「問題ない」の認識が8割近くにのぼる

新入社員のうち入社2カ月時点で「会社を辞めたい」と思ったことがある人は37.0％、うち転職活動をしている人は3.5％で、少ないながらも一部の人は入社2カ月時点ですでに転職活動を行っていることがわかった。

昨今、話題となっている「退職代行」については、使うことは問題ないと回答したのは75.7％（「自分もやめるときは使いたい（5.4％）」＋「自分が使うのは抵抗があるが、人が使うのは問題ないと思う（70.3％）」）だった。

他者のサービス利用には抵抗を示さないものの、自身の利用には抵抗感がある傾向がみられた。【図3、4】

【図3】

【図4】

◆今の会社を３年以内に退職希望する割合は男性で14.8％、女性で27.7％とほぼ2倍の差。理由は、「ライフステージに合わせて働き方を変えたいから」

今の会社での勤続意向年数を聞くと「3年以内」が21.1％、「4～10年以内」が31.6％（「4～5年くらい（18.5％）」＋「6～10年くらい（13.1％）」）、「10年以上」が32.0％（「10年以上（9.6％）」＋「定年まで（22.4％）」）であった。

男女別で見ると、男性は「10年以上（38.8%）」、女性は「3年以内（27.7%）」が最多であった。

勤続意向年数が10年以下と回答した人に、理由を聞くと、「ライフステージに合わせて働き方を変えたいから」が最多で、特に女性は35.0%と男性より10pt近く高く、他の理由と比べて大きく差が見られた。

女性の方がライフステージの変化（結婚や子育てなど）とキャリアが密接に関連していると推察される。

男性では「色んな会社で経験を積んでいきたいから（30.6％）」が最多となり、自身のキャリアを見据えて転職などを検討している可能性がみられた。【図5、6】

【図5】

【図6】

◆将来結婚したい人は8割超、子どもがほしい人は約7割にとどまるが月収別で差も。将来のキャリアは定年まで会社員を望む人が６割超、男性の方がキャリアアップ意向は高い傾向

将来のライフスタイルについて、結婚したい人は83.4％、子どもが欲しい人は68.9％であった。

子どもが欲しい割合を月収別で見ると、月収21万円以下は65.0％に留まる一方、31万円以上では87.0％と約9割にのぼり、月収別で差も見られた。

将来のキャリアについては「定年まで会社員」を希望する人が6割を超え、専業主婦（主夫）希望は2.9％に留まった。

男女別で見ると、男性は「管理職などキャリアアップしたい（63.3％）」の割合が女性（33.0%）と比較して30pt以上高く、キャリアアップ思考が高い傾向がみられた。【図7、8】

【図7】

【図8】

【総評】

毎年行っている新入社員の意識調査ですが、今年は前年より月収の平均金額が上昇しました。新入社員の声では「内定時点で知らされた金額より上がった」、「来年さらに上がる予定」など、企業努力のもと給与アップを実感している様子がうかがえました。

今回の調査で見えた傾向の一つとして、給与が31万円以上の回答者は「管理職などキャリアアップを見据えて定年まで会社員として働きたい」割合が高く、会社への定着や仕事のモチベーションにも影響している可能性があります。新入社員が長期的に定着し、高いモチベーションで活躍してもらうためには、一定の給与水準も求められるのではないでしょうか。入社した社員が早期離職することがないよう、採用時に入社後大きなギャップを感じないような工夫をすることや、今の働き手の価値観に合わない制度や慣習の見直し、会社と現場が一体となった育成体制が重要であると考えます。

『マイナビ転職』編集長 瀧川さおり

【調査概要】

マイナビ転職「新入社員の意識調査（2025）」

○調査期間／2025年6月20日（金）～6月23日（月）

○調査方法／WEB調査を実施

○調査対象／2025年卒の新入社員を対象にWEB調査を実施

○有効回答数／800名（内訳：22歳～23歳の男性400名、女性400名）

※調査結果は、端数四捨五入の都合により合計が100％にならない場合があります。 ※調査結果の詳細はこちら （https://tenshoku.mynavi.jp/knowhow/careertrend/24）からご確認いただけます。