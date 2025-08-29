「医療現場におけるIT BCP・セキュリティ対策」と題して、福井大学医学部附属病院 副部長／准教授 山下氏／京都大学医学部附属病院 部長／教授 黒田氏によるセミナーを2025年9月19日(金)に開催!

株式会社 新社会システム総合研究所

できることから始めよう！

医療現場におけるIT BCP・セキュリティ対策

[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25481

[講 師]

福井大学医学部附属病院 医療情報部

副部長／准教授 山下 芳範 氏

京都大学医学部附属病院 医療情報企画部

部長／教授 黒田 知宏 氏

[日 時]

２０２５年９月１９日（金） 午後１時～３時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

I．医療機関でのIT BCP 策定と対策とは

-福井大学病院での取り組みと実践から-

山下 芳範 氏 【13：00～13：55】

医療機関へのサイバー攻撃の被害の増加に伴い、BCP対応が求められている。サイバー攻撃が注目されているが、BCPとしては災害や機器の障害などへの配慮も重要である。ガイドラインやチェックリスト等への対応も含めて、非常時の運用としてのBCPを策定することが病院の運営に役立つ。福井大学病院では、以前からサイバーセキュリティ・災害・機器の重大障害に備えて、セキュリティ対応や復旧手段を検討してきた。

本院はシステムを全面的にパブリッククラウドに移動したが、セキュリティ対応もBCP対応もオンプレ時代からの内容が役立っている。これまでの取り組みから、日常的に役立つIT-BCPとして紹介する。



１．セキュリティのためのBCPだけでなく、災害や障害対応を含めたBCP対応

２．厚労省ガイドライン等で求められる定常的な対応としてのBCP対応

II．医療機関が押さえておくべき医療情報セキュリティの基礎

黒田 知宏 氏 【14：05～15：00】

2023年の医療法改正によって、サイバーセキュリティの確保は病院や診療所の管理者の責務となった。

責務となったとは言われても、実際に何をすれば良いのだろうか？

この講義では、セキュリティ対策の基本的な考え方と、為すべき事を整理して講じます。



１．3省2ガイドラインを含む医療サイバーセキュリティに関する法的要求

２．リスクベースアプローチやサプライチェーンマネジメントの基本的な考え方

３．サイバーセキュリティを高めるための病院の体制整備の考え方





※各ご講義の最後には質疑応答のお時間を設けております。

