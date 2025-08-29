「医療現場におけるIT BCP・セキュリティ対策」と題して、福井大学医学部附属病院 副部長／准教授 山下氏／京都大学医学部附属病院 部長／教授 黒田氏によるセミナーを2025年9月19日(金)に開催!
できることから始めよう！
医療現場におけるIT BCP・セキュリティ対策
[セミナー詳細]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_25481
[講 師]
福井大学医学部附属病院 医療情報部
副部長／准教授 山下 芳範 氏
京都大学医学部附属病院 医療情報企画部
部長／教授 黒田 知宏 氏
[日 時]
２０２５年９月１９日（金） 午後１時～３時
[受講方法]
■ライブ配信 (Zoomウェビナー)
■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）
[重点講義内容]
I．医療機関でのIT BCP 策定と対策とは
-福井大学病院での取り組みと実践から-
山下 芳範 氏 【13：00～13：55】
医療機関へのサイバー攻撃の被害の増加に伴い、BCP対応が求められている。サイバー攻撃が注目されているが、BCPとしては災害や機器の障害などへの配慮も重要である。ガイドラインやチェックリスト等への対応も含めて、非常時の運用としてのBCPを策定することが病院の運営に役立つ。福井大学病院では、以前からサイバーセキュリティ・災害・機器の重大障害に備えて、セキュリティ対応や復旧手段を検討してきた。
本院はシステムを全面的にパブリッククラウドに移動したが、セキュリティ対応もBCP対応もオンプレ時代からの内容が役立っている。これまでの取り組みから、日常的に役立つIT-BCPとして紹介する。
１．セキュリティのためのBCPだけでなく、災害や障害対応を含めたBCP対応
２．厚労省ガイドライン等で求められる定常的な対応としてのBCP対応
II．医療機関が押さえておくべき医療情報セキュリティの基礎
黒田 知宏 氏 【14：05～15：00】
2023年の医療法改正によって、サイバーセキュリティの確保は病院や診療所の管理者の責務となった。
責務となったとは言われても、実際に何をすれば良いのだろうか？
この講義では、セキュリティ対策の基本的な考え方と、為すべき事を整理して講じます。
１．3省2ガイドラインを含む医療サイバーセキュリティに関する法的要求
２．リスクベースアプローチやサプライチェーンマネジメントの基本的な考え方
３．サイバーセキュリティを高めるための病院の体制整備の考え方
※各ご講義の最後には質疑応答のお時間を設けております。
