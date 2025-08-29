n-choco『 ELUSIVE 』BSよしもと4番組の9月エンディングテーマタイアップ曲に決定!!　2025年9月1日～　放送スタート

吉本興業株式会社

BSよしもとでは、4番組のエンディングタイアップを同一楽曲にして、強力に推していける音楽レーベル向けのサービス「マンスリー・パワープッシュ」を展開中。9月はn-chocoとm-floのコラボ曲『ELUSIVE』に決定しました。9月1日から、BSよしもとの人気番組のエンディングソングとしてパワープレイしていきます。

【作品紹介】 「ELUSIVE」

「ELUSIVE」は、m-floらしいSF的な世界観と洗練されたラップ／コーラスワークを通じて、“交差しながらも決して交わらない”恋愛のもどかしさを描いたエモーショナルな

アーバン・ポップ・チューン。すれ違う2人の関係を、クールなビートとシネマティックな構成で立体的に演出している。そこにn-choco（渡辺直美＆チョコレートプラネット）が

参戦することで、ユーモアとアイロニーが絶妙にブレンドされ、切なさと可笑しみが交差する“異次元ラブソング”が完成。

タイトルが示すように、「もう少しで届きそうなのに、どうしても手が届かない」――

そんな“ELUSIVE（つかみどころのない）”感情を、ドラマティックかつポップに昇華している1曲。

【アーティストプロフィール】 n-choco（エヌチョコー）

SHOLL / ☆Mattaku / NASA

m-floとの“ごはん会”をきっかけに誕生した、異色のスペース系ラブポップユニット。

SHOLL（チョコレートプラネット長田庄平）と☆Mattaku（チョコレートプラネット松尾駿）がm-floと盛り上がった渋谷の食事会からインスピレーションを得て、

「だったら一緒にやっちゃおう！」と即興的にプロジェクトが発足。

そこに“なぜか無理矢理巻き込まれた”NASA（渡辺直美）”が加わり、n-chocoが爆誕。

デビュー曲は、m-floとのコラボ曲「ELUSIVE」。最初はコーラス＆MV出演の予定だったが、SHOLLが「n-chocoヴァージョンも正式にリリースしたい」と直談判。

勢いと愛嬌で正式に“n-choco”としてアーティストデビュー。

BSよしもと『マンスリー♪パワープッシュ』【対象番組】

放送チャンネル：BSよしもと (BS265ch) ※9月1日よりO.Aスタート

１.ブラマヨ小杉の「走れ！こすっちょ」 毎週（火）20:30～21:00 O.A（再放送あり）

２.亜生とナダルがゆる～く釣り旅やっちゃってる 毎週（火）20:00～20:30 O.A（再放送あり）

３.つまみは紅しょうが 男子～！宅飲みするからウチ来ぃや～！ 毎週第3・4（土）23:30～24:00 O.A

４.若手創作落語の会～よしもと若手噺家による創作落語バトル！～ 毎週（土）10:30～11:00 O.A