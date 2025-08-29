サンプルを作りながらAfter Effectsの基礎を身につける！ 『初心者からちゃんとしたプロになる　After Effects基礎入門』発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでデザイン分野のメディア事業を手がける株式会社エムディエヌコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川亨、略称：MdN）は、『初心者からちゃんとしたプロになる After Effects基礎入門』を発売しました。

『初心者からちゃんとしたプロになる After Effects基礎入門』

https://books.mdn.co.jp/books/3224303038/

After Effectsは時間や動きを操作するため、パネル構成や設定が複雑で、初心者には習得が難しいアプリケーションかもしれません。本書は、After Effectsを初めて学ぶ人が自信を持って使いこなせるようになるための一冊です。

本書は基礎編と発展編の2部構成になっており、基礎編では1つのモーショングラフィックス作品を制作する過程を通じて、After Effectsの基本操作と知識を体系的に学びます。解説と連動した動画も用意されているので、つまずきやすいポイントもしっかりサポートされています。

一方、発展編では、9つの多彩な作例を通じてモーショングラフィックスの表現力を広げられます。さらに、エクスプレッションや効率的な操作方法など、より高度なテクニックを習得することができます。LessonごとのAEPファイルもダウンロードできるので、実際にファイルを操作しながら解説を読み進めることが可能です。

動画メディアの重要性が高まるなか、After Effectsのスキルは様々な分野で活用できる大きな武器となります。ぜひ本書を通じて、モーショングラフィックス制作のスキルをご自身の強みにしてください。

〈こんな方にオススメ〉

・After Effectsの基本をしっかりと身につけたい方

・座学よりも手を動かしながらAfter Effectsを覚えていきたい方

・After Effectsの表現の幅を広げたい方

〈本書の内容〉

Lesson1 ［基礎編］After Effectsの基本操作

Lesson2 ［基礎編］グラフを使った動きの操作

Lesson3 ［基礎編］シェイプの詳しい使い方

Lesson4 ［基礎編］エフェクトの活用

Lesson5 ［基礎編］テキストのアニメーション

Lesson6 ［基礎編］映像の最終的な仕上げ

Lesson7 ［発展編］さまざまなモーションを作る

Lesson8 ［発展編］エクスプレッション＆トラッキング

Lesson9 ［発展編］作業効率を向上させるテクニック

〈本書の特長〉

・プロを目指す人が習得しておくべき基礎を身につけられる

・解説動画でつまずきやすい箇所もしっかりサポート

・LessonごとのAEPファイルもダウンロード可

・エクスプレッションとレイヤースタイルの補講を収めた特典PDF＆データ付き

〈著者プロフィール〉

◯瀬尾 宙

映像作家／大学非常勤講師。モーショングラフィックス、アニメーション、3DCGなどを扱い、企画から制作までを一貫して手がける。プロジェクトに応じて、アニメーター、モーションデザイナー、構成作家などの役割を担うことも。非常勤講師として、複数の大学で映像表現やデザインなどの講師を担当。アニメーション作家としていくつかの受賞歴あり。

◯この

モーションデザイナー／株式会社１コマ 代表／Adobe Community Expert。三重県を拠点に、モーショングラフィックスや3DCGを中心とした映像制作に従事。2022年からは講師としても活動し、イベントやセミナーへの登壇も積極的に行う。

◯ナカドウガ

モーションデザイナー／Adobe Community Expert／専門学校講師。グラフィックデザインからモーションまでを一貫して手がけるスタイルで活動。長年の制作経験をもとに、テロップやモーショングラフィックスに関する書籍も執筆。映像制作のノウハウを次世代に伝えることにも力を注ぎ、後進育成にも積極的に取り組んでいる。

◯オクムラ

株式会社Hotkey代表。映像ディレクター／モーショングラフィックス／ビデオグラファー／エディター。Adobe Community Expert。Vook schoolモーショングラフィックスコース非常勤メンター。映像制作会社、フリーランスを経て株式会社Hotkeyを設立。ゲーム・アニメ関連を中心に企業やサービスなどの広告映像を制作。クラフトビールの魅力を伝える映像プロジェクトBrewfilm.jpも展開。

◯ニワダイスケ

モーションデザイナー／名古屋在住のフリーランス。企業PV制作などモーションデザインに特化した活動を展開。ディレクション、映像・写真撮影、編集まで幅広い業務を担当。Vook schoolのモーショングラフィックスコースでメンターを務め、後進の育成に注力。2024年よりAdobe Community Expertに就任。「朝までアフター」「朝からアフター」を主催するほか、映像専門の「Motion Design Studioオンラインセミナー」も運営。

【仕様】

瀬尾宙、この、ナカドウガ、オクムラ、ニワダイスケ 共著

定価3,080円（本体2,800円＋税10％）

B5変型判／288ページ／オールカラー／ダウンロードデータあり

ISBN 978-4-295-20738-2

【株式会社エムディエヌコーポレーション】

株式会社エムディエヌコーポレーション（MdN）は、デザインや各種表現の可能性とノウハウを伝える出版社です。1992年に創業し、デザインの考え方・学び方、PhotoshopやIllustratorを始めとするツールの使い方、Webと共に進化するテクノロジーの情報などを提供してきました。近年では、アニメーションや映像、ゲーム、芸能など、ビジュアル・カルチャー全般に渡るクリエイティブ情報にもテーマを広げ、デザインのおもしろさや魅力をさまざまな形でお届けしています。

URL：https://books.mdn.co.jp/

【インプレスグループ】

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

URL：https://www.impressholdings.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エムディエヌコーポレーション

E-mail：info@MdN.co.jp

URL：https://books.mdn.co.jp/