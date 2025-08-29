レイセオン、AN/SPY-6(V)4レーダーの高度な追尾能力を実証

RTX Corporation

ハワイ州バーキング・サンズ（2025年8月26日）- RTX（NYSE: RTX）の一事業部門であるレイセオンは、米海軍の協力のもと、AN/SPY-6(V)4レーダーの洋上における初の実射試験を成功裏に完了しました。これは、ハワイの太平洋ミサイル試験場（PMRF：Pacific Missile Range Facility）にあるレーダー探知試験施設（ARDEL：Advanced Radar Detection Laboratory）で実施された試験において達成されました。

複数回にわたる洋上試験において、このレーダーはさまざまな条件下で空中および水上の目標を的確に追尾することに成功しました。これらの試験により、異なる任務シナリオにおけるレーダーの高度な追尾能力が実証され、長年にわたるモデリングとシミュレーションの成果が有効であることが確認されました。さらに、今回の試験で初めて得られた(V)4型の実射データは、今後の試験や最終的な艦艇への搭載に向けたシステムの仕上げに活用されます。

レイセオンのネーバル・パワー部門プレジデントであるバーバラ・ボルゴノヴィは次のように述べています。「SPY-6(V)4レーダーの実射試験が成功したことは、今日の艦隊の能力を強化し、同盟国の作戦を世界規模で支援する上で大きな前進です。このレーダーにより、既存の米海軍フライトIIA駆逐艦は探知および追尾能力を大幅に向上させることができ、乗組員は潜在的な脅威をリアルタイムでより効果的に監視し、対処できるようになります」

この(V)4は、米海軍のSPY-6レーダーシリーズのなかで洋上実射試験を受けた派生型の2種類目に当たります。今後も試験とシステム強化を継続し、他の派生型との共通ハードウェアおよびソフトウェアを活用することで、シームレスな統合と拡張性を実現していきます。

今後10年間で、SPY-6は60隻を超える米海軍艦艇に配備され、対空・対水上・弾道ミサイル脅威に対する防御能力の強化が期待されています。

