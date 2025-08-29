【LINEミニアプリ】デジタルコンテンツ課金機能の企業からの事前エントリー受け付けを本日より開始

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）は、「LINE」上で自社サービスを提供できるアプリプラットフォーム「LINEミニアプリ」内で、デジタルコンテンツの決済ができる課金機能の、企業からの事前エントリー受け付けを、本日より開始します。

本機能では、ユーザーが「LINEミニアプリ」を利用している際に、iOSやAndroidなどに登録済みの決済情報を用いて、ブラウザなど他のアプリに切り替えることなく、スムーズにコンテンツの購入やゲーム内課金が可能になります。

なお、ゲームに限らず漫画など、エンタメ業種での活用を想定しています。

従来、企業はプラットフォームごとに個別のアプリ開発が必要であり、ネイティブアプリのダウンロード促進や利用定着に多大なコストを要していました。

一方、「LINEミニアプリ」は、ユーザーに新たなアプリをダウンロードさせる必要がなく、「LINE」アプリ上でサービスを提供することができるため、開発コストや新規ユーザー獲得コストを大幅に削減することが可能です。

さらに今回新たに提供するデジタルコンテンツ課金機能により、ワンタップでネイティブアプリと同等の体験をユーザーに提供できるようになり、収益パフォーマンスの向上が期待できます。※1

現在、本機能は2025月7月より一部企業に対して先行提供を開始しており、順次、提供企業を拡大してまいります。

本機能の導入に関する申し込みは以下のフォームにて受け付けており、事前エントリーの順に案内を行います。

お申し込みフォーム：https://lin.ee/vmgxuRG/vdfl

＜本機能導入済みゲームタイトル（一部）＞

■『ガーデンマッチ』 Playco

LINEヤフーは、今後も「LINEミニアプリ」における定期的な機能アップデートを通じて、ユーザーの利便性向上と企業の課題解決を実現し、価値あるプラットフォームの構築を推進することで、社会全体の生産性向上に寄与してまいります。

■「LINEミニアプリ」とは

「LINEミニアプリ」は、店舗・企業が「LINE」上で自社サービスを提供できるアプリプラットフォームです。

ユーザーは、アプリの追加ダウンロード・会員登録不要で「LINE」上で利用することができ、現在までのサービスリリース数は25,000件、月間利用者数は1,400万人を超えています。※2

https://www.lycbiz.com/jp/service/line-mini-app/

※1：利用には手数料が発生します。

※2：2025年7月時点