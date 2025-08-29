「メディアに出られるのは運？戦略？″仕組み″でメディア露出を実現する広報支援サービス「絶対メディアに出れるさん」正式リリース

株式会社シティクリエイションホールディングス

「どうしたら、うちもメディアに取り上げられるんだろう？」

そんな悩みに、再現性ある“メディアに出られる仕組み”で応える新サービスが誕生しました。



株式会社シティクリエイションホールディングス（本社：東京都板橋区、代表取締役：高鍬仁一）は、生成AIと実践型研修をかけ合わせた広報支援サービス「絶対メディアに出れるさん」を正式リリースしました。

本サービスは、約400社をメディア掲載へと導いた株式会社MARK Nとの協業により設計。ChatGPTなどの生成AIを駆使し、メディアに“刺さる”リリース作成スキルを、約10時間の研修で習得できます。

広報が変われば、会社の未来も変わる。今こそ、“攻めのPR”を始めませんか？

■広報業務は重要だが「後回し」にされがち

こんなお悩みはありませんか？

- 広報業務に手が回らない- プレスリリースを出してもメディアに取り上げられない- 広報のやり方がわからない- 専任の広報人材がいない、採用も難しい

デジタル社会において、企業情報を届ける「広報」は経営戦略の中核となっています。

にもかかわらず、多くの企業において広報業務は「専任広報人材の不在」「業務の属人化」「売上に直結しにくい」といった理由から、後回しにされがちです。

このような課題をまるごと解決するのが、広報支援サービス「絶対メディアに出れるさん」です。

■「絶対メディアに出れるさん」で実現できること

「絶対メディアに出れるさん」は、400社以上の広報支援で培ったノウハウを搭載したAIプロンプト（指示文）と広報研修を組み合わせた広報支援サービスです。

多数の掲載実績をもとに、「どうすればメディアに取り上げられるのか？」を体系化。未経験の企業でも、メディア露出まで最短距離で到達できる仕組みを構築しています。

■こんな企業におすすめ

■無料相談受付中

- 広報専任者がいない or 採用が難しい- 広報を効率化・自走化したい- メディア露出を通じてブランディング・採用力を強化したい

「メディア出演に興味がある」「社内に広報人材を育てたい」「広報業務を効率化したい」という企業様、まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください。

■会社概要

無料相談 応募フォームはこちら :https://forms.office.com/r/KFMLecDwWz

会社名（商号）: 株式会社 MARK N

代表者: 代表取締役 川田 将大

所在地: 東京都港区海岸1-7-1東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 8F

事業内容: 広報PR事業 イベント事業

URL: https://www.mark-n.co.jp/

会社名（商号）: 株式会社シティクリエイションホールディングス

代表者: 代表取締役社長 高鍬 仁一

所在地: 東京都板橋区中丸町11-2 ワコーレ要町ビル8F

事業内容: 子会社等の経営管理およびそれに付帯または関連する事業

URL: http://c-creation.co.jp/