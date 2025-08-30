AIとホログラムで未来の体験を創造 ― VES株式会社が次世代スタジオ＆ホログラムロボットを展開

VES株式会社

VES株式会社（本社：東京都／代表取締役：小林雅巳）は、AIとホログラム技術を融合させた新たなソリューションを発表しました。ソフトウェア開発、スタジオレンタル、ホログラムロボット「パぺロボ」を通じ、次世代のコミュニケーション体験を提供します。

近年、AI技術やホログラムを活用した新しい表現や体験が注目されています。教育、エンターテインメント、企業プロモーションなど、多様な分野での導入ニーズが拡大しています。

サービス概要

VES株式会社は、以下の事業を展開しています。

1.ソフトウェア開発・SI事業

企業課題に合わせたAI・システム開発を提供。

2.ホログラム放送局＆スタジオレンタル

次世代イベントや配信に対応する空間を提供。

3.ホログラムロボット「パぺロボ」

教育・接客・イベント演出など幅広く活用可能な独自開発のロボット。

特徴

・未来的なコミュニケーション：遠隔でもリアルな存在感を伝えるホログラム体験

・幅広い活用領域：教育・観光・エンタメ・企業研修など

・高い技術力：AIとソフトウェア開発を融合したソリューション

今後の展望

VES株式会社は「AIとホログラムで未来を創る」を理念に、より多くの人々が新しい体験を身近に感じられるよう、研究開発と事業拡大を進めてまいります。

社名：VES株式会社

所在地：東京都（※所在地追記）

設立：2019年7月29日

資本金：100万円

代表者：代表取締役 小林 雅巳

事業内容：ソフトウェア開発、SI事業、アプリケーション企画、ホログラムロボット開発（パぺロボ）、ホログラム放送局・スタジオレンタル

URL：http://es-grp.jp/