高校生CEOが手掛ける“学びのArtivation”、AI辞書『AI Dictionary』を正式リリース――Web／iOS提供、無料100回・月100円で無制限
Artivation株式会社
Artivation株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長 兼 CEO：中田 涼介〈高校3年〉）は、英語学習の調べる・深める・覚えるという3ステップをAIで効率化するアプリ『AI Dictionary』を正式リリースしました。Web版／iOS版を提供し、無料は検索100回まで、月100円のサブスクリプションで無制限にご利用いただけます。
『AI Dictionary』とは
検索→記録→テストの3機能をワンストップで提供し、英語の大量インプット／アウトプットを後押しするAI辞書アプリです。
- 検索（調べる）：入力言語を自動判定し、英→日／日→英を適切に検索。
・リーディング：文脈に沿った意味を文章で提示し、ニュアンス理解を素早く支援。
・リスニング：カタカナ発音から綴りを推測して候補表示。
・ライティング／スピーキング：日本語から英訳のフレーズを5つ提案し、ニュアンスの違いも示します。
- 記録（深める準備）：フォルダー／ファイルの2階層で整理。日付・チェック有無などで絞り込み可能。
- テスト（覚える）：条件で抽出した語彙をランダム出題。意味→単語の逆出題にも対応し、分からなかった語にチェックを付けて復習を促します。
深掘り支援の出力例：語源・成り立ち、使い分け、覚え方、**例文（3例）**をまとめて提示。理解から定着までを一気に進められます。
こんな学習に
- リーディング：文脈ベースの説明で最短理解。
- リスニング：“音から綴り”の推測で聞き取りを補助。
- ライティング／スピーキング：5つの英訳から表現を選択。
- 語彙定着：カテゴリ管理×ランダム出題で効率的に暗記。
なお、英語以外にも国語・理科・社会の用語に対して日本語→日本語の意味提示に対応。AIの誤り報告機能を備え、AI活用の習慣化／ファクトチェックのきっかけにもなります。
提供形態・価格
- 提供：Web版／iOS版 ※アンドロイド版は近日リリース予定
- 価格：無料（検索100回まで）、月100円で無制限。
アクセス
Web：https://ai-dictionary.artivation.ai/
iOS：https://apps.apple.com/us/app/artivation-app/id6744857621?uo=2
公式ホームページ：https://artivation.ai/products/ai-dictionary
代表コメント
「学びにおける“望まないタスク”をAIに代替し、本当に学びたいことに集中できる環境をつくります。『AI Dictionary』は、調べる・深める・覚えるの3工程を一本化し、英語学習のハードルを下げるために生まれました。」
- 中田 涼介（Artivation株式会社 代表取締役社長 兼 CEO）
https://prtimes.jp/a/?f=d161466-6-61541de15a0ce4e45f96d5f24cfdf748.pdf