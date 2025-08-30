大阪・関西万博イタリアパビリオン公認イベント 特別ライブ開催!!

一般社団法人 国際カフェテイスティング協会ー日本

ストリート・ジャズバンド 「Funk Off」

大阪・関西万博イタリアパビリオンのブロンズスポンサーである一般社団法人 国際カフェテイスティング協会ー日本支部（東京都港区、以下「IIACJ」）は、イタリアパビリオンの公認を得て、イタリア・ウンブリア州発のストリート・ジャズバンド 「Funk Off jazz marchin band」の来日記念ライブを、大阪ステーションシティー(大阪駅時の広場)にあるバール・デルソーレにて実施します。2025年大阪・関西万博において、長時間待ち必至のイタリア館。その人気コンテンツを、大阪駅会場外で楽しめる会場外では初めてのイベントです。ぜひ、この機会にイタリアの伝統と現代性が融合した、迫力ある音楽・パフォーマンスをぜひお楽しみください。

※ご取材、事前紹介いただける場合はご連絡ください。

＜イベント概要＞

【日 程】 2025年9月3日（水） 19:00～21：00頃

※取材受付は18時45分より店舗入り口にて行います。

【場 所】 大阪ステーションシティー(大阪駅時の広場) バール・デルソーレ大阪

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-1

【費 用】 ライブ参加は無料 （店内に入店の際は、別途注文が必要となります）

【参加・出演】

挨拶：イタリア政府代表(Commissioner General) マリオ・バッターニ（Mario Vattani）

参加：イタリア政府文化部門代表 ロッセッラ・メネガッツォ (Rossella Menegazzo)

演奏：Funk Off Jazz Banda（メンバー14名）

※マリオ・バッターニによるご挨拶の後、Funk Off jazz marchin bandによる演奏を行います。

■Funk Off jazz marchin band（ウンブリア州）

Funk Off Jazz Banda人数： 14名（サックス：7名、トランペット：3名、パーカッション：3名、マネージャー1名）

イタリア・ウンブリア州発のストリート・ジャズバンド。1998年の結成以来、従来の「行進形式」にとらわれない自由でエネルギッシュなパフォーマンスで、イタリア国内外の音楽祭や国際イベントで高い評価を得てきました。

彼らのステージは、ファンクとジャズを融合させたダイナミックなサウンドで、観客を巻き込むスタイルが特徴。ヨーロッパ各地のジャズフェスティバルに出演するほか、イタリア代表として世界的イベントでも活躍しており、「音楽と街」をつなぐ存在となっています。

公式サイト：https://www.funkoff.it/

【時空（とき）の広場 アクセス】

JR大阪駅の屋上（5階）にあり、線路を跨ぐように、南にあるサウスゲートビルディング（大丸梅田店）と北にあるノースゲートビルディング（ルクア）をつないでいる自由通路です。

参考：https://osakastationcity.com/green/toki/

【備 考】

●通常営業も行っておりますので、お客様の迷惑にならないようご取材をお願いします。

●客席スペースを中心に演奏、客席スペースへ移動し演奏する予定です。

●1品注文で、簡易着席シートに座って演奏を楽しめます。

●スペースの都合上、入場規制などを行う場合がございます。

●係員、スタッフなどの指示に従い、安全な運営にご協力お願いします。