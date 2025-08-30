¡ÚÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡Û»î¹ç·ë²Ì¡¡¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á vs°¦É²
¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á
¢£ÆüÄø¡§2025Ç¯8·î30Æü(ÅÚ)12:30TIP OFF
¢£ÂÐÀï¡§°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹
¢£²ñ¾ì¡§¥¢¥ß¥Î¥Ð¥ê¥åー¥Ûー¥ë
¢£Æþ¾ì¼Ô¿ô¡§1,359Ì¾
¢£·ë²Ì¡§¡üÆÁÅç 73-83 °¦É²
¢£¥¹¥³¥¢
1Q 15-15
2Q 23-25(38-40)
3Q 20-27(58-67)
4Q 15-16(73-83)
¾®ÎÓ¹¯Ë¡£È£Ã ¥³¥á¥ó¥È
¥²ー¥à¤ÎÆâÍÆ¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬º£¥·ー¥º¥ó¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤ë¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤¤ë¤³¤È¡£¥á¥ó¥Ðー¤ò¸òÂå¤·¤Ê¤¬¤é40Ê¬´Ö¹â¤¤¶¯ÅÙ¤Ç¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ë¥³ー¥È¤Ç¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ËÀï¤¦¤È¤³¤í¤ò¥Æー¥Þ¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤ËÁ°È¾¥ªー¥×¥ó¤Ç¥·¥åー¥È¥·ー¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤ÆÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤ê¤¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ËÎ®¤ì¤¬¤¤¤¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤òÇ´¤Ã¤Æ¡¢ÈÔ²ó¤·¤Æ2ÅÀº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
´ÊÃ±¤Ê¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Áー¥à¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬Áá¤¯Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤é¤·¤¯¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢°¦É²¤µ¤ó¤Î¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°³ÎÎ¨¤â¤¤¤¤»î¹ç¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤¤Áê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÀª¤¤¤òÄÏ¤ß¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬º£Æü¤ÎÈ¿¾Ê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢º£Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏËÜÅö¤Ë¾¡¤ÁÉé¤±¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤¤¤¦Àï¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤«¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤ÏËÜÅö¤Ë»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¯¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÍËÜÍºµ®Áª¼ê ¥³¥á¥ó¥È
Á´°÷¹çÎ®¤·¤Æ1¥ö·î¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢½é¤á¤ÆÂÐ³°»î¹ç¤ò¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤´¶¿¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò¾ðÊó¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦ÆÁÅç
¢£½êºßÃÏ¡§ÆÁÅç¸©Æá²ì·´Æá²ìÄ®ÌÚÆ¬ÏÂÌµÅÄ»ú¥¤¥ï¥Ä¥·5-23¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥É¥¥ÆÁÅçÌÚÆ¬¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¡Ë
¢£»öÌ³½ê¡§ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¾¼ÏÂÄ®6-71-2
¢£³èÆ°ÆâÍÆ ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡ÖÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡×¤Î±¿±Ä
¢£¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó ÆÁÅç¸©¡¢ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://gambarous.jp/
¡ÖÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤ ¡È¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡É¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Ï¡¢²¿¤«Êª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¡¢¤½¤ÎÀ®ÈÝ¤ä¾¡ÇÔ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬ÉáÃÊ¤«¤é¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¸ß¤¤¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢Ç§¤á¹ç¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¹ç¸ÀÍÕ¤ò¥¯¥é¥ÖÌ¾¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃ¯¤Ë¤Ç¤â¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÈÆÁÅç¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£