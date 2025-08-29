株式会社GIG、『Wantedly Awards 2025』BEST100に選出

株式会社GIG

株式会社GIG（本社：東京都中央区、代表取締役：岩上貴洋）は、ウォンテッドリー株式会社が主催する『Wantedly Awards 2025』において、約40,000社の利用企業の中から、上位ベスト100社（TEAM OF THE YEAR BEST 100）に選出されたことをお知らせいたします。

『Wantedly Awards 2025』にて、「TEAM OF THE YEAR」部門にノミネート

『Wantedly Awards 2025』は、ビジネスSNS「Wantedly」を活用する企業の1年間の取り組みを称える表彰制度です。約40,000社の登録企業の中から、総合的な採用力や取り組みが評価された上位100社がノミネートされます。

TEAM OF THE YEAR部門は、採用ブランディングや共感採用など、企業の総合的な採用力を評価する部門です。企業の採用活動に関するさまざまな観点から審査され、顕著な成果を挙げた企業がBEST100として選出され、その中から最終的な受賞企業が決定します。

受賞企業は、ウォンテッドリー株式会社が主催する『FUZE2025』にて発表されます。詳細については、以下のリンクよりご覧ください。

https://fuze.wantedly.com/

株式会社GIGについて

ナショナルクライアントからスタートアップ、官公庁まで、Webコンサルティング、UI/UXデザイン、システム開発など、DX支援をおこなう。58,000人以上/1,500社以上が登録するフリーランス・副業向けマッチングサービス『Workship』、IT・DX人材の転職支援『Workship CAREER』、デザイナー専門のエージェントサービス『クロスデザイナー』、インフラエンジニア専門のエージェントサービス『クロスネットワーク』、専門知識がなくても簡単に使える国産CMS『LeadGrid』、コンテンツマーケティング総合パートナー『コンマルク』なども展開する。

