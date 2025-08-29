鈴与株式会社

　鈴与商事株式会社（本社：静岡市、代表取締役社長：伊藤　正彦）は下記の通り、２０２５年


９月１日付で組織体制及び役員体制変更、並びに部長以上の人事異動を行いますので、お知らせ


致します。



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記



１．組織変更について


（１）新商材開発部の新設

新商材、新規事業開発を担う専門組織として、新商材開発部を設立致します。



（２）「建材製品営業部」を「建材営業部」に改称

「建材製品営業部」を「建材営業部」に名称変更いたします。



２．人事異動について


（１）２０２５年９月１日付 役員の体制変更　　※下線部が変更箇所となります。


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75524/table/440_1_f254213b648dde4bf4dd3cb5d06c8e1a.jpg?v=202508301155 ]


（２）部長以上の異動
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/75524/table/440_2_24feef7ba5adc5074ba202e6c20a3c55.jpg?v=202508301155 ]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



鈴与商事株式会社

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
　鈴与商事株式会社　経営企画部
　広報担当：本多
　電　　話：０５４-２７３-７８３２
　メールアドレス：s-info@ss.suzuyoshoji.co.jp