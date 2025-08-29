２０２５年９月１日付鈴与商事の組織体制・役員体制の変更、部長以上の人事異動について
鈴与商事株式会社（本社：静岡市、代表取締役社長：伊藤 正彦）は下記の通り、２０２５年
９月１日付で組織体制及び役員体制変更、並びに部長以上の人事異動を行いますので、お知らせ
致します。
記
１．組織変更について
（１）新商材開発部の新設
新商材、新規事業開発を担う専門組織として、新商材開発部を設立致します。
（２）「建材製品営業部」を「建材営業部」に改称
「建材製品営業部」を「建材営業部」に名称変更いたします。
２．人事異動について
（１）２０２５年９月１日付 役員の体制変更 ※下線部が変更箇所となります。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/75524/table/440_1_f254213b648dde4bf4dd3cb5d06c8e1a.jpg?v=202508301155 ]
（２）部長以上の異動
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/75524/table/440_2_24feef7ba5adc5074ba202e6c20a3c55.jpg?v=202508301155 ]
以上
